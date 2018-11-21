竹檢偵辦徐欣瑩白米案 里長現身證實轉達支持

柯湖里長呂建宏拍下當時送來的白米。（呂建宏提供）

2018-11-21 13:19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩7月間協助楊姓男子送白米做善心，白米包裝上因貼「新竹縣長參選人協助辦理」遭指涉有對價關係，恐涉及賄選，新竹檢警昨日傳喚20名收受白米的民眾到案說明，其中協助發白米的里長呂建宏受訪表示，當時確實接到「楊總」電話，要求支持徐欣瑩，徐營助理也送了30包5台斤裝白米發送，而他發送時也如實轉達請民眾支持徐。

由於白米多達2千包，發送到新竹縣各里長，檢警將陸續傳喚相關人士到案深入釐清。

竹東鎮柯湖里的里長呂建宏昨天傍晚接受檢方偵訊問後，步出地檢署受訪表示，文明房屋楊總曾打過電話給他，表示要透過徐欣瑩發送平安米給里民，問他方不方便，他說因為里民需要白米，所以就說方便，也同意幫忙發送。

後來，徐營助理送來30包貼上「新竹縣長參選人徐欣瑩協助辦理」的白米，要求他協助送米給民眾，並請他轉達支持徐，由於貼著徐的名字，所以他也如實轉告收米的里民，收到白米的里民也都很高興的點頭。

呂建宏說，當時他發送白米給里民，僅2戶符合「低收入戶」資格，而其他領取者也是較困苦或是有身心障礙的里民，共29個人，其中一人他給了2包。只是，他覺得奇怪，在選前敏感時刻，為何送白米還要貼新竹縣長參選人的名字，還要轉達支持徐。呂建宏坦承，選前發送白米的行為很奇怪，很可能讓所有里民都一直要走法院。

呂建宏說，去年楊總曾送米交由他轉交，但徐過去不曾送白米由他轉送，今年7月是第一次幫她發白米，不是常態性的活動，是楊總主動打電話要透過徐欣瑩送米，因為他的里民需要米，所以他也欣然接受。

徐欣瑩日前召開記者會說是為了18歲的楊侍叡要為紀念亡母逝世3周年而做愛心，所以才在7月發放1萬斤白米。昨日有週刊起底，指白米案的幕後金主並非18歲的楊侍叡，而是楊侍叡的父親，也是新竹縣最大的土地仲介文明房屋的總經理楊承翰。

7月24日徐欣瑩與楊侍叡等人開記者會，高調宣示協助楊男贈送白米給弱勢家庭，協助楊一圓亡母遺願。當時白米包裝即印有「新竹縣長參選人徐欣瑩協助辦理」，再由徐營各地助理發送到各地。檢警已著手清查其他鄉鎮民眾是否也收到白米，同時追查其他近2000包白米的下落，並開始釐清收受白米是否涉嫌有對價關係。新竹檢方表示，目前案件仍在調查中，將積極傳喚相關人調查清楚。

對於呂建宏的說法，徐團隊原定上午11點召開記者會說明，但在11時07分時臨時取消記者會，並表示誣陷者是單純個人行為，自有司法公斷，記者會取消。

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