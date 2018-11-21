陳菊：韓流只是特定媒體網路炒作 終會過去

台中市長林佳龍在神岡車隊掃街，民眾熱情揮舞旗幟。（記者廖耀東攝）

2018-11-21 12:12

〔記者歐素美／台中報導〕總統府秘書長陳菊今天上午到神岡陪同台中市長林佳龍車隊掃街，她肯定林佳龍是認真專業的市長，針對高雄「韓流」現象，陳菊說，高雄長期以來都是台灣民主運動最重要的一個基地，最近陳其邁的聲勢一直往上爬升，相信高雄會認同陳其邁，她對高雄非常有信心，「韓流」只是特媒體炒作，這樣的吹捧終會過去。

陳菊今天上午到神岡區文興宮與林佳龍合體，陪同民進黨台中市第五區（潭子、大雅、神岡）市議員候選人蕭隆澤、張雅旻、周永鴻、林義偉等車隊掃街。

陳菊（花媽）說，佳龍市長在我們台中是一個有政績的市長，最後三天我來只是希望所有的台中市民，肯定一步一腳印、非常認真專業、擘劃台中願城、同時實踐台中夢想的佳龍，最後為他加油打氣，希望大家踴投票支持林佳龍。

林佳龍說，花媽是台灣的女兒，帶來溫暖，每次看到她就是一種穩定的力量，尤其在選前三天的時間來為我加油打氣，特別是肯定我這四年來認真做事情，大台中在進步中，台中的改變看得見，非常感謝、感動。

林佳龍表示，尤其這次選舉很多負面選舉，不只發生在對花媽的攻擊，對候選人也很多負面的抺黑攻擊，感同身受，也期待社會需要正面的能量，給做事的人一個肯定，就是三天後的投票，呼籲支持者一定要出來投票，幫忙拉票，讓認真做事的人可以得到選民的肯定，也讓台中的進步可以持續。

媒體詢問「韓流有辦法化為實質的選票」？花媽表示，高雄長期以來都是台灣民主運動最重要的一個基地，最近陳其邁的聲勢一直往上爬升，可見韓流是在特定媒體跟網路不斷的炒作之下，這樣的吹捧終會過去，大家要看到的是一個市長對市政的了解，還有他對未來市政的規劃是什麼，「我也歷經高雄市三次嚴格的考驗，相信高雄市民一定會認同像陳其邁這樣了解、深入高雄的人，我只能說我對高雄非常有信心」。

對於國民黨台中市候選人盧秀燕辭去立委，是否會影響台中市長選情？陳菊說，辭職是候選人選舉策略的應用，她表示尊重，但對選戰影響不大。

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