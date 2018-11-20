空污捷運火線交鋒 魏明谷要王惠美踹共

2018-11-20 15:22

〔記者張聰秋／彰化報導〕選戰倒數3天，民進黨魏明谷競選總部今天召開「王惠美出來面對」記者會，質疑王惠美不表態支不支持台化停爐轉型，彰南捷運態度反覆不一，對攸關彰化縣民健康和未來的重大政策，都一再閃躲不答，對照魏明谷態度明確，堅持只做對的事，有智慧的選民應該可以慎重思考，選出真正適合入主縣政的候選人。

魏明谷競選總部發言人謝明甫表示，2年前台化燃煤汽電共生電廠停爐後，魏明谷不讓鍋爐重啟立場未曾動搖過，也絕不會讓台化復工，魏明谷多次詢問王惠美的態度，多次質疑台化廠區懸掛王惠美競選看板，王惠美都避不而答，態度不明。

謝明甫又說，王惠美提出彰南捷運，一開始又不敢承認在南彰化鄉鎮市插得滿處的「捷運到XX」捷運旗幟，後來又辦牽手要捷運的活動，甚至還要求納入她曾極力反對前瞻計畫來建設捷運，態度反反覆覆。

魏明谷競選總部從比較候選人選舉公報的政見內容，看不到王惠美彰南捷運的主張，也對王惠美迴避政見辯論議題，要王惠美說清楚、講明白。

謝明甫表示，從政見就能看出誰才真正了解彰化縣，魏明谷在公報上提出8項完整政見，每項政見的第1個字，表達出「風光大縣幸福彰化」，項項都有具體內容，且因中央地方共同建設彰化縣，很多重大建設都已規劃完成或動工興建中，反觀，王惠美主張彰南捷運，為何未見於選舉公報，距離投票只剩4天，民眾仍無法充分瞭解王惠美建設性政策，曝露出王惠美不關心彰化縣，甚至還反對建設。

對此，王惠美競選總部回應指出，王惠美於10月5日記者會公開主張彰南捷運，11月11日「手牽手要捷運」活動中清楚表達立場，甚至用4個多小時走了14公里，表達堅定意志力，她要反問魏明谷，高雄捷運岡山路竹延伸線都要蓋了，魏明谷到底支不支持彰南蓋捷運？依法行政是行政機關的最高指導原則，王惠美反空污，台化問題會依法處理。