陳其邁哽咽：我比任何人更愛高雄 盼市民理性決定

高雄市長選舉一對一電視辯論19日舉行，民進黨高雄市長候選人陳其邁（右）、氣爆受害者徐晏祥（左）出席會後記者會。（記者黃耀徵攝）

2018-11-19 23:20

〔記者楊淳卉／台北報導〕高雄市長候選人辯論會落幕。民進黨高雄市長候選人陳其邁會後召開記者會，對於他與國民黨高雄市長候選人韓國瑜辯論表現，陳其邁表示，他很誠實將對高雄的想像和未來發展願景，以最誠懇心情向市民朋友報告，市民會做聰明的評價，留給市民打分數。他也感性哽咽表示，他為作為高雄子弟感到十分驕傲，「我比任何人都更愛高雄這個地方」，11月24日希望市民朋友做理性的決定。

陳其邁會後在民進黨立委趙天麟、劉世芳，及妻子吳虹等人陪同下召開記者會，日前於造勢晚會力挺陳其邁的氣爆受害者徐晏祥也出席相挺。

對於上次政見會陷入是否「偷戴耳機」的爭論，陳其邁表示，上次政見會結束，網路上海量洗版，都抹黑他戴耳機，本來該是良性競爭的選舉，變成解釋耳朵的問題，對他個人是很大的羞辱。包括小野、柯一正、紀華朗等等文化工作者，也遭到網路霸凌。他希望網路霸凌、抹黑，到他為止就好。選戰倒數5天，黑夜、寒流總會過去，大家都是家人，偉大的城市會包容不同的意識形態，希望選舉回歸最根本的本質。

對於被韓國瑜辯論會中點名質疑趙天麟於民進黨高雄市長黨內初選時，主張高雄、深圳舉辦「雙城論壇」，趙天麟表示，他很意外韓國瑜3次提到他的名字，但韓國瑜若把這些時間拿來講政見會比較好。趙天麟表示，他與陳其邁、劉世芳、管碧玲、林岱樺角逐初選，陳其邁出線後，花了很多時間整合，「今天提的都是共同政見，相信未來高雄開放城市，能有自信跟中國各城市來往，而不必設定九二共識等問題」。

至於中共影響台灣民主越來越烈，陳其邁表示，高雄是開放城市，中國干預台灣選舉不是第一次，他認為，因應方式就是讓民主能更深化、更鞏固，用更民主方式解決問題。因此，相對於民進黨台北市長候選人姚文智提出上任後禁止五星旗，他認為，過去民進黨和他個人都主張廢除刑法100條，「對百分百言論自由，是我信奉價值」，無論主張統一、獨立，像昨天發生金馬獎紀錄片導演傅榆發言等事件一樣，當各界要表達自由意志時，都會充分尊重。

陳其邁也分享，他在氣爆紀念裝置落成時，看到徐晏祥隨身攜帶的電扇，稱讚這是很好用的電扇。沒想到3天後在家收到一樣的電扇，這就是高雄人的敦厚、質樸。徐晏祥也說，陳其邁一直默默的幫忙，他認為陳其邁一定盡最大努力，讓高雄更美好、更快樂。