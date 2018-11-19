民進黨岡山造勢擠爆！陳其邁太太低調搭捷運被認出

民眾意外發現，陳其邁妻子吳虹（左）低調搭捷運到現場替丈夫加油，要求合影。（圖擷取自管碧玲臉書）

2018-11-19 00:59

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨籍高雄市長候選人陳其邁18日回防岡山，造勢晚會現場湧入超過10萬熱情群眾，開往岡山的高雄捷運也擠滿人，陳其邁的太太、醫師吳虹也是獨自搭捷運，全程「站票」，意外被乘客認出；也有網友發現，在捷運車廂裡，「邁粉」比「韓粉」守秩序多了。

18日晚間陳其邁在岡山舉辦造勢大會，最後當行政院長賴清德陪著陳其邁穿過人群「大進場」，幾乎被擠到無法前進，此時，吳虹也悄悄地現身在舞台上，感謝支持者的熱情；但是，幾乎沒人知道，吳虹竟然是搭捷運趕到現場，而且差點擠不進去。

民進黨立委管碧玲18日晚間9點16分在臉書上貼出照片，指出有民眾在捷運上認出吳虹，事後把照片傳給她，管碧玲覺得從捷運站到會場舞台幾乎都是人山人海，出於好奇，問吳虹「捷運怎麼進得來」？她轉述吳虹告訴她，捷運站的情景「走一下就幾乎走不了」，幸好遇到熱心民眾幫忙，幫忙把她擠進會場，「被幫忙擠進來的情況，擠到像大進場一樣」。

許多網友看見貼文後，紛紛留言指出「比起那些韓粉在車廂裡，不尊重別人，自海（嗨）唱那什麼A死（夜襲），好太多」、「高雄市民就是有涵養，不在捷運上亂吼亂叫」、「直球對決，加油」、「看完剛剛岡山其邁晚會，我確定韓國瑜可以開始打包了，早點整理競辦回台北對他是好的」、「我們的支持者，不會像韓導的支持者那麼沒品」。

管碧玲臉書貼文：