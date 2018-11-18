柯Ｐ園遊會拚連任 直言統獨是假議題但兩黨假戲真做

台北市長柯文哲18日在北門廣場舉行行動競選總部光榮城市園遊會。（記者黃耀徵攝）

2018-11-18 22:01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕決戰選前超級星期天，爭取連任的無黨籍台北市長候選人柯文哲今天選在他口中的市政改革起點「北門」，舉辦「光榮城市」園遊會活動，雖然沒有政壇大咖助陣，柯媽、柯爸及太太陳佩琪都到場力挺，主辦單位稱現場湧入四萬人。柯文哲致詞難掩激動，他直言統獨是假議題，但兩個黨假戲真做；他試著建立世代共榮的社會，但有些政黨利用重陽敬老金，在引發世代仇恨，台灣必須向前走，要擺脫藍綠惡鬥的泥淖，要以市民的自覺，取代藍綠的對決。

有別於傳統造勢晚會凍蒜聲、激情、汽笛聲不斷，「光榮城市」園遊會主打「阿北的歌廳秀」，不僅多位國台語歌手輪番上陣，「埔里義勇軍」謝和弦上台熱唱三首歌曲，掀起全場高潮。市府團隊也前來共襄盛舉，兩位副市長包括鄧家基與陳景峻合唱「你是我的兄弟」，柯辦競選總幹事小野則在現場說故事。

活動下午2點開始，截至晚間9點，主辦單位表示現場已湧入人數約四萬人。柯文哲晚間8時20分登場，雖然沒有政壇大咖助陣，柯媽、柯爸及太太陳佩琪都現身力挺。

柯文哲談到北門經過滿清、日本、中華民國時期，見證台北城的發展，以北門為中心的西區門戶計畫，也是他改革台北市的起點，未來北門附近的郵政博物館、雙子星等陸續開幕，北門在未來會繼續見證台北的發展，也會是台北人覺得驕傲的地方。

柯指出，台灣在廿年前是亞洲四小龍第一名，二〇一四年他以推倒藍綠高牆為號召成功當選，當市長這四年來，常在思考為甚麼過去廿年當中，台灣逐漸落後，「以前國民所得比南韓多四千美金，現在輸南韓六千美金，等於過去廿年當中被南韓逆轉了一萬美金，問題出在哪？」

柯強調台灣政黨政治變成幫派政治，「只要你是跟我同黨的，不管你做甚麼壞事，我都要幫你cover；只要你跟我不同黨，不管做甚麼事，都要杯葛」，難道以前他在台大醫院，病患送進來前要問你是哪個政黨嗎？每位市民不管是國民黨或民進黨，都是他服務的對象。

柯文哲也說，自己當台北市長，有哪一個重大工程案上叩應節目討論，即使藍綠拿電子顯微鏡來看，還是查不到，其他縣市有多少首長是因為弊案下台，他當市長建立用人唯才，北市府公務員只要認真工作，就有升遷機會，他重建了中國的文官制度。柯並提到自己的競選辦公室（小樹屋）才剛成立兩周被建管處抄掉，這是他的驕傲，因為這代表公務員可以依法行政。

談到藍綠關注的還債議題，柯譏指「如果欠債不用還錢，我就向你借」，他嚴守財政紀錄，絕不債留子孫，用錢很小心。柯強調台灣的政壇不需要發現問題的人，也不需要解釋問題的人，而是需要解決問題的人。

柯文哲痛批「統獨是假議題」，統獨是假議題，但兩個黨假戲真做。他認為美國不可能讓台灣與中國統一；美國也不會同意台灣搞台獨，激怒中國。此外，從太陽花學運之後，他發現台灣還是有世代衝突，他試著建立世代共榮的社會，但有些政黨利用重陽敬老金，在引發世代仇恨。

柯文哲說，這場選舉中他秉持不要打負面選舉，不要口水，因為講別人的壞話，自己不也會變好，這場選舉中如今從抹黑、抹黃、抹紅都跑出來，他很疑惑怎麼還會跑出葛特曼，且四年前國民黨打這個題目，但四年後換民進黨打這個題目，他覺得蠻奇怪的。

柯文哲也說，他辦世大運省了四十多億，也讓文山區從防洪區移除，如果當初是其他人來當市長，世大運一定會追加預算，文山區也還是會淹水。

柯文哲最後喊話，台灣必須向前走，要擺脫藍綠惡鬥的泥淖，要以市民的自覺，取代藍綠的對決，十一月廿四日需要選民的一票，讓改變成真，持續發生。

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