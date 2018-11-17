小英幫鄭朝方站台：他是今年最有爆發力的候選人

2018-11-17 14:16

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕民進黨新竹縣長候選人鄭朝方今天中午舉辦造勢大會，蔡英文總統為他站台時說，鄭朝方從剛開始的生澀，到現在跟對手平分秋色、勢均力敵，相信他就是今年最有爆發力的候選人。

鄭朝方舉辦的這場「桃竹竹共好，邁向新方向」造勢大會，也邀請了桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅參加。

蔡英文說，鄭文燦、林智堅執政的城市，過去長期以來都不是民進黨執政，但是選民給他們機會，他們就帶來改變，現在全國人民都公認，鄭文燦會做事、林智堅會做事，今年就是新竹縣改變的時候了。

蔡英文也說，地方治理已經不是單一縣市的事情，未來如果鄭朝方當選，不只是「大新竹共好」，還要加上表現最好、最受桃園市民肯定的鄭文燦一起來打造「桃竹竹共好」。

鄭朝方一上台，就先對台下不畏風雨來支持他的鄉親，深深一鞠躬表達感謝，然後說：「我們有義民爺爺的精神，我們會堅持，我們會邁向成功！」

鄭朝方表示，正當新竹縣的發展被耽擱的時候，旁邊的桃園市、新竹市已經成為全台灣最幸福的城市，4年前桃園市和新竹市的鄉親選擇改變，這2座城市4年的變化，大家有目共睹，現在新竹縣不必再羨慕，桃竹竹的幸福連線，就缺新竹縣這最重要的一角，要補足這一角，就只差選民手中那最寶貴的一票。