選戰倒數 蘇家明、黃景熙不忘做公益

2018-11-16 13:24

［記者謝武雄／桃園報導］距離投票日僅剩1個禮拜時間，競選連任的市議員蘇家明、黃景熙仍不忘做公益，其中蘇家明受邀擔任人安基金會愛心大使，為「寒士吃飽30」愛心尾牙活動代言，至於黃景熙則是每天邀請街友們到競選總部用餐，還安排街友們義剪，平常還帶著街友上街發傳單、文宣品，讓街友們不要養成不勞而獲的壞習慣。

蘇家明表示，每年農曆年前，包含人安、創世、華山等基金會於全台辦理「寒士吃飽30」愛心尾牙，今年將邁入第29年，預計邀請街友、獨居長輩及弱勢家庭參與，預計席開4000桌，讓寒士們在過年前夕，吃一頓溫飽、領一份應急紅包，感受社會溫暖與關懷，今年桃園場預估有2000人參加，呼籲社會大眾共襄善舉，更歡迎企業界共同認桌。

至於黃景熙位於國際路、延平路的競選總部，平均每天到了午、晚餐用餐時間都會湧入100多位街友或弱勢族群，總部除了幫他們叫便當外，也會提供候選人的帽子、文宣，讓街友吃飽飯後到街上發文宣，養成用勞力賺錢的習慣。

黃景熙說，為了讓街友們不要養成不勞而獲的習慣，志工們會要求街友帶著帽子，到街上發文宣，帶著帽子在街上走就有宣傳的效果，部分行動不便的街友則安排在總部摺文宣，另外，總部也安排理髮師將於19日到總部幫街友們義剪，也希望他們能夠容光煥發有精神。