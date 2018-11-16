南市長選戰「蘇打黃」 緊咬大創案

2018-11-16 13:01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長選戰進入「火拚」關鍵階段，無黨籍候選人蘇煥智，與新大同草根民主連線市議員候選人高忠義、陳志峰，今日再指控在關稅法第96條修正過程中，財政部提案修正關稅法，在立法院民進黨團縱放之下，黃偉哲也是修法提案的聯署人，讓大創違法進口所獲貨價3億5000萬元不須追繳。

蘇煥智表示，今年4月13日民進黨佔多數黨的立法院，三讀通過關稅法第96條修正文，其中第4項：「第一項海關責令限期辦理退運及前項沒入其保證金或追繳其貨價之處分，應自貨物放行之翌日起『五年內為之』，修正為『一年為之』」，該法令於今年5月11日起生效。

蘇煥智表示，這項修正案的影響，因為大創非法輸入貨品的時間約在2015年11月5日及2016年5月4日，貨品放行日期早就已經超過1年，所以財政部關稅署對台灣大創非法輸入的貨品，已經不能做退運貨品或追繳貨價的處分。

蘇煥智質疑說，原本政府對於大創非法貨款的追繳期間至2021年5月，但修法之後追繳期間只到2017年5月，就無法追繳，等於大創節省了3億5000萬的損失，財政部還在今年6月29日發佈新聞稿表示已發出處分書，要求台灣大創將完稅價格3億5000萬商品退運，已售出則追繳貨價，「這不是打假球，什麼是打假球？」

針對蘇陣營的攻擊，黃偉哲競選辦公室表示，今天蘇煥智配合國民黨，南北同步以「大創案」抹黑黃偉哲，其中存在什麼樣的默契？「我們不願意推測」，而且蘇煥智模仿國民黨威權時期「未審先判」的方式，壓迫司法人權的手法，令人難以苟同。

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