苗栗縣議員公辦政見發表會 候選人出席率低

苗栗縣議員第5選區公辦政見發表會頭份場今舉行，登場的候選人僅8人。（記者鄭名翔攝）

2018-11-15 17:09

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣陸續進行公辦政見發表會，縣議員第1、3、4、5選區舉辦共20場次，第4選區16名候選人昨日僅宋國鼎、潘子嵉出席造橋場，第5選區17名候選人今日也僅陳光軒、黃桂坤、徐維均、黎煥強、曾玟學、曾正生、鍾道明、徐功凡8人出席頭份場，多人砲口一致抨擊未出席者，認為應公開闡明政見才是負責態度。

第4選區縣議員候選人時代力量宋國鼎表示，自己慎重準備內容參加公辦政見發表會，然而卻有14位候選人缺席，讓他深感荒謬，質疑連基本闡述政見供選民檢視都做不到，何談當選後能為縣民做什麼；無黨籍潘子嵉稱，看到台下僅一聽眾，感覺有些孤單。

第5選區縣議員候選人民進黨陳光軒同聲批荒謬，稱多數候選人以問卷勾選拒絕舉辦政見發表會，使得他第二次參選才首次得以參加發表會；時代力量曾玟學認為，此為向選民闡述理念及政見的基本態度，遺憾多數候選人卻不重視；國民黨徐維均說，代議士若無法說清楚自己政見，如何盡議員職責。

無黨籍黎煥強發言時，強調支持舉辦政見發表會，也力挺開放透明供選民檢驗；中華統一促進黨曾正生重轟未出席者有如魁儡，不敢闡述自己的想法；無黨籍鍾道明說，踏上公辦政見發表會需要勇氣，盼能以此端正選風；國民黨徐功凡則稱，雖然聽眾不多，但仍樂意把握機會說明願景。

但有未出席的候選人認為，雖未參加公辦發表會，但平常皆會於街頭、社區、或拜票的過程向選民闡述政見及理念，且公辦會流於形式，聽眾少且浪費公家資源，只要平常多跑基層、傾聽民意，並透過文宣即可達到效果，無需多此一舉。