不只《夜襲》高捷！韓粉按喇叭唱《梅花》攻陷火車站

2018-11-15 17:59

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍高雄市長候選人韓國瑜昨（14）日晚間在岡山造勢，參加活動的韓粉們除被爆《夜襲》高捷，現在更傳出岡山車站都被他們以喇叭聲與軍歌《梅花》攻陷，影片曝光令網友怒轟「知道這首歌是對抗共產黨的嗎？」

民眾將影片分享至臉書社團「爆料公安」，當中能見岡山車站北上、南下月台，聚集大批韓國瑜粉絲手持螢光棒、揮舞旗幟，口中唱著「看那遍地開了梅花，有土地就有它，冰雪風雨它都不怕，它是我的國花」，過程中還跨越候車線、鳴按隨身喇叭，唱完歌曲群眾們高聲歡呼。

昨晚批踢踢實業坊八卦板中，還有鄉民轉貼影片，當中能見韓國瑜的粉絲團擠在高雄捷運車廂裡，高唱軍歌《夜襲》，歌詞中夾雜還歡呼口號，唱完歌後更自嗨地發出喜悅聲響，此時有女粉絲大叫「韓國瑜」，眾人們會過意後，跟著高喊「凍蒜」。

許多網友看完影片後，均認為不是造勢場合卻破壞公眾安寧，行為不可取，相繼留言指出「說神經病，對不起精神醫學」、「聽起來不是夜襲！是夢遺」、「每次選舉，都會以為自己在革命」、「KMT只會這套」、「當初這些愛國歌曲之所以出現，就是因為對抗共產黨的」。

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