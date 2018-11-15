強化台灣運輸安全機制 賴揆拍板國家運安組織法

2018-11-15 12:15

〔記者李欣芳／台北報導〕在台鐵普悠瑪事故後，行政院長賴清德今天主持院會拍板「國家運輸安全調查委員會組織法」，明定行政院為獨立公正調查航空、鐵道、水路及公路等重大運輸安全事故，特設相當於3級機關的獨立機關「國家運輸安全調查委員會」，國家運安會將設委員9到11人。

賴清德表示，這項法案參照美、日等先進國家運作模式，擴充飛安會功能，納入鐵道、水路、公路事故調查模組，全面強化我國運輸安全機制。

他指出，1021台鐵普悠瑪列車發生重大行車事故，造成國人傷亡，政府必須痛定思痛進行改革，除對普悠瑪列車及台鐵進行全面體檢外，他也對外宣示成立國家運輸安全調查委員會，以獨立、公正、專業調查陸、海、空等重大運輸事故，避免類似事故再度發生，以建構更安全完善的運輸環境。

賴清德說，他感謝政委張景森的督導協調，以及人事長施能傑的協助，以及飛安會與交通部密切配合，迅即完成本法案研擬。

行政院院會今天通過將「飛航安全調查委員會組織法」修正草案，名稱並修正為「國家運輸安全調查委員會組織法」，未來將成立「國家運輸安全調查委員會」，飛安會主委楊宏智表示，成立「國家運輸安全調查委員會」進行獨立調查，是要建立公信力，並與國際接軌，未來的調查程序會公開透明，這也是為了回應社會期待。

賴揆表示，此案送請立法院審議後，請飛安會、人事總處及交通部等相關部會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。