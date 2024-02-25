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借款1萬先扣2千 年息高達5018％ 高利貸男下場出爐

謝姓男子趁借款人需款孔急，放高貸牟利，被判刑5個月。（資料照）

謝姓男子趁借款人需款孔急，放高貸牟利，被判刑5個月。（資料照）

2024/02/25 11:10

〔記者李立法／屏東報導〕謝姓男子趁借款人需款孔急，放高利貸牟利，借款1萬元先扣2千元利息，只給8千元，每日須還款1500元，限20天還清，借款人支付數期，金額早已超過本金1萬元，仍被催討欠款，借款人因無力支付，報警處理，謝男被屏東地院依重利罪併處5個月徒刑，可易科罰金及上訴。

黃姓男子因急需用錢向謝男借款1萬元，謝男先扣2千元利息，只給黃男8千元，並約定每日須還款1500元，限20天還清，並簽下3萬元本票；另一名鄧姓男子也向謝男借款4萬元，謝男先扣利息2500元，實際支付3萬7500元，約定日還2500元，30天還清，並簽下7萬元本票。

黃、鄧2人支付數期款項，分別還款1萬3千元及4萬2500元，已逾借款本金，仍被謝男催討欠款，2人因無力支付，分別報警處理，警方偵辦後，依重利罪將謝男送辦。

屏東地院認為，謝男借貸黃男利率換算下來年息高達5018.75%，借給鄧男的年息也高達1216.67%，遠超過現行民法規定年利率不得超過20%的限制，收取顯不相當的重利，依刑法重利罪，併處謝男5個月徒刑，得易科罰金。

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