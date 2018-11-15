韓粉稱吳敦義時代「愛河水可喝」 慘遭20年前報紙打臉

謝長廷剛上任擔任高雄市長，就開始解決愛河水質問題，在其第一任期結束的2002年7月接管率已經從上任時的6%提升到25%，該事蹟也成為謝長廷任內的著名成就。（資料照）

2018-11-15 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜14日到岡山舉行造勢活動，有韓國瑜粉絲受訪時聲稱，吳敦義當高雄市長的時候，愛河的水可以喝，愛河是被民進黨搞爛的。此番言論遭到臉書粉專「台灣回憶探險團」打臉，該粉專PO出20年前的某報報導，顯示有「港都愛河變色 吳敦義致歉」、「河水髒臭 選手戴口罩划龍舟」等標題。

一名韓國瑜粉絲接受媒體訪問時表示，20多年前，吳敦義還在當高雄市長的時候，愛河的水是可以喝的，而且水還「甘甜」，結果交給謝長廷之後，連游泳都會腹瀉。

臉書粉專「台灣回憶探險團」貼出1998年5月29日的某報報紙，當時為吳敦義擔任高雄市長最後1年，該報以大篇幅報導愛河相關新聞，其中一則標題「河水髒臭 選手戴口罩划龍舟」，旁邊副標「府城女生從頭包到腳 港都愛河變色 吳敦義致歉」，遭到「台灣回憶探險團」質疑，「請問這河水能生飲嗎？」

同版新聞「整治愛河 難見速效」，副標寫明「只有待污水下水道系統完工 才有清澈的一天」，內容更指出吳敦義市府花了百億整治愛河未見成效，關鍵在污水下水道系統未完工，不然家庭污水一直排入根本不可能淨化水質。

「台灣回憶探險團」表示，同年8月21日，該報刊出焦點評論「愛河依然很臭」，內容指出吳敦義市府只提舖設污水下水道主幹管是以前的2.5倍，不敢提污水接管率低下，外界完全無法理解為何污水接管會如此緩慢；花了百億建設主幹管，接管卻緩慢效率不彰，家庭污水依然不會經由下水道排出，也成為愛河依然髒臭的主因。

謝長廷在同年底開始擔任高雄市長，上任就開始解決愛河水質問題，在其第一任期結束的2002年7月接管率已經從上任時的6%提升到25%，該事蹟也成為謝長廷任內的著名成就。

台灣回憶探險團批評韓粉「睜眼說瞎話顛倒黑白」，白紙黑字的事實，現在卻被扭曲，「沒有人是聖人、完人，但曾經付出努力做到的成果，就該予以肯定，用合理、一致的標準做評判。」

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