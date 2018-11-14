盧秀燕推反空污CF 中市環保局：嘴巴說說無法「救空氣」

2018-11-14 13:35

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨台中市長候選人盧秀燕今天會同競選總部主委江啟臣、副主委楊瓊瓔、總幹事顏寬恒、醫師陳國光發表「反空污CF」記者會，呼籲民眾要「挺你的肺，救我們的空氣」，在外鄉的民眾「1124返鄉救空氣！」台中市環保局長白智榮則回應，空污是嚴肅政策，不應淪為選舉操弄議題，嘴巴說說更無法「救空氣」。

盧秀燕等4人首度合體，一起站在競選宣傳車，前往太平掃街，盧秀燕呼籲台中市民11月24日勇於挺身而出，一起救空氣，也希望異鄉的遊子會思念台中也惦記著父母，請返鄉為自己的故鄉和父母，投票救空氣。

盧秀燕表示，為了救台中的空氣，她提出的反空污公投，也將在大選時進行投票，她提出每年至少減少1%火力發電，降低空污的反空污公投。

台中市環保局長白智榮則表示，在林佳龍上任前，台中空污相對嚴重，林佳龍鐵腕推行各項空污改革，包括對中火大幅減煤500萬噸，才開始累積成效，中央空品監測數據都可客觀證明。期待身為現任立委的候選人提出具體建議，而非一再空口說白話，那對空污改善沒有任何幫助。

白智榮表示，大家呼吸相同的空氣，不會有人認同空污，更不會有人喜歡戴口罩出門。不過，林佳龍與盧秀燕面對空污問題的態度卻是天差地別。

白智榮強調，市府對抗空污的立場始終與國人、市民一致，扛起過去的歷史共業勇於面對問題、解決問題，今年1至10月PM2.5平均值已降至每立方米18.8微克，1至10月紫爆天數12天，雙雙創下8年來最低紀錄，台中空氣確實改善中，市府將持續努力，也期盼國民黨候選人不要將此嚴肅議題當成選舉手法，一再唱衰台中。

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