高市長電視政見會內容比一比 陳其邁火力猛、韓國瑜反應快

2018-11-13 17:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕第三屆高雄市長選舉公辦電視政見發表會上週六已順利結束，陳其邁與韓國瑜首度面對面過招、闡述各自主張，雖然少了交叉詰問的刺激，兩人論述與回答問題時仍充滿張力，陳其邁的凌厲攻勢與具體政見、韓國瑜的機智反應與看事角度，都讓各界議論不斷，本報彙整陳、韓論述內容做比較，也為19日電視辯論暖場。

申論、提問、結論 陳其邁 韓國瑜

申論 一助理要我學對手的風趣 二韓主委政見多口號 三建構台南高雄科技走廊 四亞灣串聯山海河港拚觀光 五傳產升級、農漁物品外銷 一助理要我學對手的嚴肅 二陳委員開場就放砲 三高雄沒產業樂觀 四讓高雄好玩好棒 五產業完備能養活自己

提問一 ：市長任期四年，如何在四年任期之內，把政見初步的具體實踐？實踐市民有正向感覺，對於明天有所期待。達到初步具體實踐情況下，時間預算限制下，如何達到願景？ 一落實政見要有魄力、執行力跟協調力，代理市長時花三個月取得高雄港廿個碼頭。 二引進民間壽險資金跟國外大型投資廠商。 三加速橋頭科學園區開發，促成全世界最有價值的半導體產業聚落在高雄成型。 四當招商小組召集人，會從產業聘請副市長，全面解決五缺問題。 一這問題上面還有一個更重要問題，人民還相信政府嗎？陳教授（提問人）不妨參考 二負債這麼高，下場雨有沒有偷工減料，18個政務官跑了，高雄市民還信不信高市府 三問題重點不再於我，而在高雄市民怎麼看韓國瑜當上市長後，能不能言出必行，能不能帶一個良好操守團隊。

提問二：未來當了市長後，對於高雄市長照資源的佈建，財源的籌措，人才的培育，長照產業的發展，有何高見？ 一高雄一年長照人員缺額大概1200，但一年訓練結業學員約1000位，真正投入長照市場只3成。問題在待遇、工作環境不佳。一定要改善長照支付制度，讓長照人員願投入二配合中央預算分配，要加強地方執行力，讓長照預算分配可快速擴充社區關懷據點，我主張4年擴充到500據點。 三分佈高雄六校七系的相關科系學生，要鼓勵投入職場之外，有兩個高職有長照科系，創造更好工作願景，鼓勵他們也能投入長照市場。拜託所有護校跟大學開設專班，增加招生員額。 四仿效柯市長「石頭湯」計畫，讓社區關懷據點能跟醫療，提供預防失能健康檢查等功能整合。 一顧校長（提問人）問了一個下屆市長不能迴避的問題。未來市長最大問題就是錢、錢、錢，錢不夠用，真的不夠。舉債上限也快滿好，長照要用多少錢？ 二每個老人心中都有一段美麗故事。怎麼樣這些老年人得到應有照顧，又不花錢情況下，這難度就很高了。 三第一個推動全台灣老青結合。老年人怕寂寞，年輕人怕沒有房子，我們用配對方式，宗教信仰、血型、生活習慣等等，透過里長，設法解決一個一個住房緊張的狀態、或者老年人居多的社區，我們開始配對。讓老年人不寂寞，有一個聊天，有一個關心的對象。 四有多少閒置蚊子館？多少閒置教室？能不能夠調動起來，讓老年人、長輩可以得到較好照顧？

提問三：一、民眾參與機制，如何納入施政與決策參考？二、就指標數據，如何在政見中呈現？三、執政團隊的組成，提出具體作法？最後請闡述心中的高雄價值。 一促進公民參與，對推動重大爭議性政策非常有幫助，我有兩個方式處理，第一是公民審議式民主，第二是參與式預算，要做整個預算資源的分配，必須貼近人民的需求，當然不是過去威權時期所謂的議員的地方配合款來分配預算，這也是我跟韓主委對於預算分配最大不同的地方。 二我的政見不會超過八年，不像有人提十年要人口成長到五百萬，十年後市長早卸任了，如何作管考？一個指標須根據實際進度，務實可行。 三市府人才組成是用人唯才、不分黨派、不問顏色。 一我實在沒辦法答的。有代議士政策、代議士的制度加上現在的科技社會、各種媒體新興網路，我覺得人民參與可以得到某一種程度滿足，但是人民有很多意見，還是需要能影響政府，所以跟市長首長直接面對面是非常重要的。每一個星期市長本人跟人民直接第一線的接觸。 二擔任市長，每一個月第一個星期一的早上十點，必須要公布這一整個月高雄市政府招標採購一百萬以上工程，由政風處長跟高雄市民報告。 三高雄價值就是八個字，安居樂業快樂無比，我覺得高雄市這2－30年來被政治兩個字給籠罩住，希望把高雄市民這個框架給全部拆掉。

提問四：有什麼有效的政策讓高雄經濟快速起飛？針對弱勢群眾有什麼有效政策讓他們過更好的生活？ 一高雄有小港機場跟高雄港，是我們絕佳競爭優勢。４個小時可到亞洲各主要城市，有非常好的一個條件全力發展經濟。 二打造台南跟高雄科技走廊，推動傳統產業升級，成立產業發展基金與技術平台，讓高雄產業有更高競爭力。 三打造智慧城市，推動智慧醫療、智慧交通等方案，讓高雄更有效率。 四加速整體文創產業跟數位經濟，成為亞洲最主要輸出門戶。 五照顧整個３８區行政區各自發展，打造黃金海岸與海洋首都。 一高雄為什麼會吸引你？不是投資進去就好，能源穩定不穩定？有沒有一套友善官僚體系？各種周邊配套就不再講了，因為講起來太多，我們比人家可愛地方在哪裡？這樣來思考會比較準確。 二政治人物常有個毛病「高估自己」，其實政治對招商引資來說，就是在街上腰痠背痛的整椎師，水不通，路不平，能源不穩定，土地取得不易，銀行貸款刁難，市長幫你處理 三如果當高雄市長，每個局長、處長、市長本人，三個副市長一個月須到弱勢族群家裡住一晚，自己帶便當，自己帶睡袋，傾聽基層。