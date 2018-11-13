遏止烏賊戰端正選風 陳清龍自清

陳清龍議員召開記者會自清，呼籲候選人一同端正選舉風氣。（記者歐素美攝）

2018-11-13 13:55

〔記者歐素美／台中報導〕台中市議員選舉第四選區（豐原、后里區）傳出有疑似候選人的多位樁腳被檢調單位傳喚，耳語影射不斷。市議員陳清龍今天召開記者會自清，強調被檢警傳喚的並非其陣營，坊間傳聞已讓他及支持者飽受困擾，因此除向調查單位申訴，並希望檢調單位針對有關查察賄選資訊，應適時適當給予大眾公開說明，以免影響選情，並呼籲大家一同端正選舉風氣。

議員陳清龍說，近日有支持民眾聽到坊間謠傳有某位市議員候選人樁腳，疑受檢調相關單位查察賄選，而特地打電話到服務處查詢，甚至有多位支持民眾到競選總部關心詢問，致其相當困擾，經助理在網路公開搜尋有關第四選區的疑似賄選查察等相關新聞，澄清自己並無涉及任何賄選案。

陳清龍強調，從政十餘年來都是乾乾淨淨、清清白白的守法競選，但因檢調單位在偵查不公開的情況下，實際資訊無法公開，而引起坊間謠言影射，且恐已對他選情造成影響。陳清龍希望檢調單位應出面說明，並建議查察案件的速度應更有效率，以免引發不必要的耳語，而造成守法候選人的傷害。

陳清龍並呼籲支持民眾不要被抹黑流言所傷，堅定信心，打一場超越顏色的高水準選戰。同時也嚴正表示，若未經查明即耳語造謠、抹黑，意圖影響選情而使人不當選，勢必訴諸法律行動，嚴懲造謠者，並呼籲各候選人一起端正選風，打一場公正乾淨的選舉。

陳清龍競選總部並發出兩點聲明指出，一、坊間傳聞有候選人椿腳被檢調單位傳喚到案一事，此候選人絕非「陳清龍」；二、若未經查明繼續耳語、造謠、抺黑者，陳清龍競選總部決以違反選罷法予以究辦。