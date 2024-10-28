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    開箱卓榮泰備詢小物 竟隨身攜帶「吉伊卡哇」小八貓

    「吉伊卡哇」的小八貓。（翻攝卓榮泰YT頻道）

    「吉伊卡哇」的小八貓。（翻攝卓榮泰YT頻道）

    2024/10/28 19:59

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰今（28）日在社群平台發布短片，首次公開他在立法院備詢時所帶的小物，眾多小物當中，有一個特別可愛的亮點，就是同仁送給他的「吉伊卡哇」的「小八」玩偶。卓榮泰說，隨身攜帶這個玩偶，是在提醒自己要更認真傾聽民意，為人民發聲。

    「我是卓榮泰，a.k.a 你的大師兄」，卓榮泰以輕鬆的語氣開場，並介紹隨身筆記本，以及三支愛用的筆，其中有兩支鋼筆、另一支是萬用又大又粗的紅色簽字筆，此外，還有喉片、精油和發泡錠，幫助他在備詢中保持活力與專注。

    卓榮泰身上的配件也富含巧思，彩色領帶象徵著多元與包容，他說，這條領帶用了二十年以上，很多場合都可以看到這條領帶，配起白色襯衫與任何外套都很方便；至於Team Taiwan胸針，一定要別在左胸前，是要時刻提醒要把台灣放在心上。而智慧手錶上的太極圖案，則代表進退、合作的處世哲學。

    眾多小物當中，有一個特別可愛的亮點，就是同仁送給他的「小八」玩偶。來自「吉伊卡哇」的小八，是十分體貼、為人著想的主角之一，經常為不能說話的同伴發聲。卓榮泰笑著說，隨身攜帶這個玩偶，是在提醒自己要更認真傾聽民意，為人民發聲。

    影片最後，卓榮泰感謝幕僚團隊的辛勞，他也感性地說，小物或許不會再多，但資料會越來越多，行政團隊會一步步落實政策與承諾，努力讓國人感到安心。

    行政院長卓榮泰首次公開他在立法院備詢時所帶的小物，包括「吉伊卡哇」的小八貓。（翻攝卓榮泰YT頻道）

    行政院長卓榮泰首次公開他在立法院備詢時所帶的小物，包括「吉伊卡哇」的小八貓。（翻攝卓榮泰YT頻道）

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