假新聞滿天飛 立委要求NCC對未查證訊息開罰

NCC主委詹怡婷12日赴立院交通委員會報告並備質詢。（記者朱沛雄攝）

2018-11-12 12:51

〔記者蕭玗欣／台北報導〕選舉越來越靠近，各種選戰謠言也滿天飛，多名交通委員會立委共同對假新聞流竄感到憂心。NCC主委詹婷怡表示，NCC就爭議案件，會檢視媒體報導內容是否與事實不符，是否損害公共利益，若沒有善盡事實查證責任，將依法處理。

高雄市長候選人陳其邁日前被指戴耳機參加辯論，涉嫌作弊，事後高雄市選委會証實為假消息，陳其邁本人也召開記者會澄清，但相關訊息仍持續在網路發酵。

立委鄭寶清表示，資訊時代訊息氾濫，媒體常以「三搶」為行動方針，「搶流量、搶點閱率、搶快」造成對訊息查證不夠確實；鄭寶清進一步指出，NCC對於散布假消息有許多武器可用，《衛廣法》第 27 條也明確要求媒體刊登前必須查證，若有違反NCC可處20萬至200萬元罰鍰，也可停止該節目或廣告，要求NCC對未做到的廣電媒體進行裁罰。

NCC主委詹婷怡表示，NCC的立場是有關廣電媒體事實查證與平衡和滾動式更新，要落實衛星廣播電視法第27條第3項第4款規定。若有爭議案件，諮詢委員在參考製播過程時，會檢視廣電媒體製播的內容是否與事實不符、內容是否損害公共利益，以及有沒有善盡事實查證，NCC都會依法處理。至於是否開罰，詹婷怡則採取保留態度。

立委李昆澤也已國外為例，指出2014年香港公投，以及剛結束的美國期中大選，都受網路攻擊，認為NCC應該和中選會加強合作，建置第三地備援系統和大選緊急應變小組。

詹婷怡強調，針對選舉等重大事件，NCC會確保網路傳輸不中斷，面對緊急狀況，NCC也和電信業者演練非常多遍，會提前準備和預警。