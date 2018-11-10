北市電視辯論》丁守中辯論總結 痛批柯文哲是政治大騙子

2018-11-10 15:20

［記者簡惠茹／台北報導］公共電視台今天下午1點起轉播台北市長辯論，5名候選人全員出席，國民黨台北市長候選人丁守中在辯論最後環節，總結時痛批柯文哲騙藍騙綠沒有核心價值，就是一個政治大騙子。

今天下午公視電視辯論從1點開始，出場順序分別為無黨籍李錫錕、台北市長柯文哲、民進黨候選人姚文智、國民黨候選人丁守中，最後是無黨籍吳蕚洋，由5人分別進行6分鐘申論，接著進行交叉詰問，候選人們各提出一個問題，每人有2分鐘的時間闡述回答，最後再各自依照抽籤順序發表6分鐘結論。

丁守中指出，選市長的時候，選人格特質非常重要，人格特質必須要有自己理念，要勇於說出自己的理念，面對重大政治議題，要清楚說出他的立場，尤其首都市長要有這樣的格局，但是柯文哲不是這樣的人，柯文哲的政策反覆、立場變動，一直在變動，看到柯對中國講兩岸一家親，但是又去拜訪台獨教父李登輝，還要求見被貪污判刑定讞的陳水扁，一個有格調的政治人物，不會立場變來變去、反覆道歉。

丁守中說，柯文哲對兩岸一家親道歉，看到民調下滑後又反悔，為了爭取藍軍選票而支持婦聯會，綠營反彈後柯文哲又為支持轉型正義道歉，一個政治人物如果沒有核心價值，中心思想變來變去，騙來騙去，騙藍騙綠騙北京，他自己過去4年提出的政見也都全部跳票，這就是政治大騙子，這次有10個重要公投案，柯一個都不表態，柯不是說自己是直白的人，這些立場為何不表態？就是兩面討好不想得罪人，充滿權謀算計，丁守中絕對透明清楚，立場清楚，不會掩飾不會假裝，投丁守中不會買到假貨。

丁守中再批，看到現在進入網路時代，有很多網紅，有館長，有雞排妹，有crazy friday，政治人物有樣學樣，每天在網路上作秀討喜，可是當一個市長，把全副精力用在網路，拚網路不修馬路，台北市不需要搞笑作秀討喜的市長，丁守中或許無趣，但是絕對可以做事。

丁守中說，柯文哲做得好的話，他不會出來參選，但是4年7千億卻無政績，還要用助理準備的照著念，台北市已經輸給東京、上海、首爾、廣州和深圳，再給柯4年，台北可能會連東南亞城市曼谷、吉隆坡都會輸掉，這邊跟各位報告。丁守中再度表示，他會當都更市長，有國際宏觀視野，可以加強招商引資，加強青年創新創業，讓台北市可以成為安居樂業的地方，柯文哲做不到的丁守中絕對做得到。