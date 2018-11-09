見證舊城區再生 幸發亭肯定林佳龍把中區變得更好

2018-11-09 10:43

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍大力推動舊城再生，讓沉寂20年以上的舊城區，人潮回流，風采更勝以往。中區蜜豆冰老店「幸發亭」新一代經營人陳薇竹今日在臉書貼文表示，父親說幸發亭一定要在中區，她愛父親，也愛中區，這幾年看到中區的轉變，心中感慨萬千，雖然她投票都選藍，但她很感謝林市長把中區變得更好。

陳薇竹在臉書上說，她的同學都沒政黨色彩，但一直以來自己都是偏藍，選候選人也都選藍的。但這幾年她回來中區賣冰，看到中區的轉變，心中感慨萬千。她不是拉票，只是把看到的、遇見的分享出來。

她說，幾年前台中藝術亮點選在幸發亭開記者會，當天市長林佳龍也出席。大家拍照時，剛好林市長站在她前面。此時，林市長慢慢往左移了兩步，好讓記者可拍到她。從小就有許多政治人物都會來家中吃冰，她第一次遇到這樣的市長。

陳薇竹說，每天晚上坐車回家都會經過火車站，很美。有時會想，如果爸爸還在就好了，他應該會很開心。父親一直認為中區會再起來，只是一直盼，盼到後來真的失望了，因此轉投林佳龍市長。不過，她還是很固執投給胡志強。

直到這幾年看見中區的轉變，從沒有店家，到一家家開門做生意，綠川、柳川還有許多年輕人也進來中區。心裡很感謝林市長，把中區變得更好。父親常跟她說，幸發亭一定要在中區，她愛父親，也愛中區，因為這裡有父親對她滿滿愛的地方。