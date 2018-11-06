反毒巡迴車啟動 賴揆：串聯全民反毒

賴清德院長聽取工作人員簡報，同時與工作人員擊掌鼓勵。（記者劉信德攝）

2018-11-06 12:54

〔記者李欣芳／台北報導〕反毒戰隊啟動！行政院邀集法務部、教育部、內政部、衛福部今天上午在行政院廣場舉行「反毒行動巡迴車聯合記者會」，即日起陸續在北、中、南、東地區巡迴宣導，行政院長賴清德致詞表示，這次推出反毒行動巡迴車，盼達到串聯社會全民反毒等目標，這些車子從偏鄉開始，將巡迴全台灣，預祝這項工作順利成功。

包括賴清德、行政院政務委員羅秉成、內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥等政府官員今天都出席這場活動，為使反毒工作深入社會每一個角落，這次教育部、法務部、衛福部、內政部4部會各打造1台反毒行動車，每台也都配置防毒訓練講師到基層宣導，其中內政部推出Q萌的台灣黑熊「刑事Bear」領軍，打造繽紛吸晴的反毒行動車，已自本週起在花蓮展開7個月的巡迴宣導。

賴清德致詞強調，政府為了掃毒，在未來4年投入100億元經費，代表政府打擊犯罪的決心，政府當前也聽到各界對新興毒品的擔心，基層民眾因為不知道新興毒品等才會造成恐慌，政府因此推出反毒巡迴車，希望達到以下幾個目標。

賴揆說，首先，讓大家知道什麼是毒品，以及新興毒品的危害；其次，讓民眾了解政府的反毒政策是什麼，要達到政策宣導並接受民眾對反毒的意見，第3，要串聯社會全民反毒，他表示，這些巡迴車從偏鄉開始，將巡迴全台灣宣導。

據悉，這次透過法務部、教育部、內政部、衛福部的巡迴車機動性開往學校、社區及偏鄉等地，透過毒害影像展示、體驗展品及提供真實案例等，讓觀賞學生及民眾了解毒品防治知識及求助相關資訊，進而遠離毒品的危害與陷阱，並於宣導地點提供民眾免費索取試劑。

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