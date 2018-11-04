選情告急？林右昌擔心支持者以為穩贏 不投票跑去玩

民進黨基隆市長候選人林右昌安樂後援會今天下午成立，林右昌（左）呼籲支持者一定要拉票與投票，千萬不要以為他選情很穩、不投票。（記者俞肇福翻攝）

2018-11-04 20:03

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市長候選人林右昌今天下午成立安樂區後援會，由於坊間盛傳林右昌「選情很穩」！「穩上」！林右昌今天緊急消毒；林右昌說，大家不要以為他穩上，票沒投就跑出去玩，那就慘了，他懇請支持者，要去投票也要去拉票，用選票再創得票數新紀錄。

林右昌說，4年前，他拿下10萬1010票當選市長，這個數字號碼很特別，也是基隆市長選舉不管藍綠的最高票，選戰開打以來他就以突破這個數字為目標，也把自己當成最大的對手，今天下午基隆市最大票倉安樂區後援會成立，他拜託支持者一個任務。

林右昌表示，這次大選他的得票數要是能突破10萬1010票，等於再創基隆新歷史，但最近常聽人家說他的選情很穩，他很怕投票當天大家沒投票就跑去玩，就慘了，他大呼千萬「母湯」啦，要去投票也要去拉票，上次沒投他，不管是為了還人人情，或是不認識他的，沒關係，這3年多，他有把成績拿給大家看，看到基隆在進步，這一票一定要支持林右昌。

他還預告11月17日，將舉辦基隆市有史以來最大型的造勢晚會，在六合停車場，「萬人挺右昌，萬人挺基隆」，他要大家全力動員，號召10000人出席，他說，那天不只去喊凍蒜，來的過程會覺得很開心，會覺得當基隆人是件驕傲的事。