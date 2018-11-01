藍軍4日桃竹苗大會師 將安排「韓流」為選情加持

2018-11-01 10:34

〔記者施曉光／台北報導〕〕在九合一選戰倒數三週階段，國民黨對於二十二個直轄市、縣市長選舉區，採取「救弱補強」策略，對於目前藍營較弱地區的桃園市、新竹市，要透過區域聯合造勢，強化支持者凝聚力，因此四日下午將在新竹縣政府廣場舉行「2018桃竹竹苗大會師」活動，除了六位前後任黨魁首度同台，還要安排目前被藍營視為引發「韓流」的高雄市長候選人韓國瑜視訊連線，為北部選情加持，藉此拉抬桃、竹選戰熱度。

黨內人士表示，目前除了屏東縣、台南市、嘉義縣外，藍營較弱選區的就是桃園市與新竹市，加上有執政優勢，選情卻呈五五波的新竹縣，都是需要加強搶救的地區，其中桃園市與新竹縣市就是要透過四日這場桃竹竹苗四縣市長候選人集體造勢，並安排連戰、吳伯雄、馬英九、洪秀柱、朱立倫、吳敦義等六位前後任主席合體，透過電視實況轉播的方式，把落後的選情拉抬起來。

國民黨發言人洪孟楷今日上午召開記者會預告指出，當天活動將先由前立法院長王金平率領林為洲等十多位藍軍立委上台，然後安排桃園市長候選人陳學聖、新竹市長候選人許明財、新竹縣長候選人楊文科、苗栗縣長候選人徐耀昌上台演講，以及洪秀柱、朱立倫、吳伯雄、連戰、馬英九、吳敦義懇託，並安排韓國瑜在高雄市透過視訊連線方式，向桃竹竹苗鄉親送上拚經濟、發大財的祝福，當天除了網路直播，還安排中視及轉播，向全民宣示國民黨這次九合一選戰要把台灣贏回來的決心。