網軍製競選影片又被爆抄襲 韓國瑜：不知有這影片

網友Kvenlin於19日上傳的YouTube影片《「即使不便發聲的」也會投給韓國瑜》，被眼尖網友發現是擅自下載和泰汽車形象微電影《叛，初心》中的部分片段，重新以台語配音後製作而成。（圖擷取自YouTube）

2018-10-24 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕今（24）日有網友發現，由網友替高雄市長候選人韓國瑜製作的競選影片片段，涉嫌抄襲豐田（TOYOTA）的形象微電影，而遭抄襲的豐田台灣經銷商和泰汽車法務部得知訊息後也立即著手處理。對此，韓國瑜受媒體採訪時則表示「不知道有這支影片」。

網友Kvenlin於19日上傳的YouTube影片《「即使不便發聲的」也會投給韓國瑜》 ，被眼尖網友發現是擅自下載和泰汽車形象微電影《叛，初心》 中的部分片段，重新以台語配音後製作而成，影片中主角台詞砲火猛烈，抨擊敵對陣營，內容與原影片則毫無關聯。

根據《蘋果》報導，今日韓國瑜被問及此事時，表示自己不知道影這支影片，呼籲網友在自行製作影片時要尊重著作權。不過也希望版權所有人覺得有問題，就循司法途徑處理，不要像這樣「黑來黑去」。

和泰汽車對網友將影片擅自重製、公開傳輸、改作為競選影片一事也發出聲明表示，網友的舉動已涉侵害公司之著作財產權，將請該侵害人立刻停止侵權之行為，亦將採取必要之法律行動。

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