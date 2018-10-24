韓國瑜競選影片爆第三抄！ 和泰汽車：影片未獲授權

2018-10-24 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕有網友為高雄市國民黨籍候選人韓國瑜做的競選影片，再爆抄襲豐田汽車的形象微電影。兩影片畫面前40秒幾乎一樣，差別只在韓競選影片壓上了字幕與配音。該網友在影片說明欄中發表「個人聲明」，指出若有侵權爭端，將會下架影片。不過據悉，台灣豐田（TOYOTA）經銷商和泰汽車法務部門在得知此消息後，便著手處理相關法律問題。

繼網友自製韓國瑜競選影片《韓國瑜─幫我回家》，被爆抄襲泰國廣告及成大學生會影片畫面，這次由網友Kvenlin於19日上傳的YouTube影片《「即使不便發聲的」也會投給韓國瑜》，又被眼尖網友發現部分畫面與和泰汽車為台灣豐田的形象微電影《叛，初心》雷同。

原長近6分半的《叛，初心》找來演員劉冠廷、蔡昌憲演出微電影，卻遭網友擅自下載影片，剪輯成2分56秒的催票影片，配上台語配音，「如果一直用情義去挺政治，這樣要在高雄賺錢過活的日子是否能撐得下去？」更指「選黨不選人的時代已經過去」，顯示對敵對陣營砲火猛烈，也與原影片內容毫無關聯。

該網友雖在影片說明欄中，以個人聲明表示，若有侵權爭端，將會下架影片，不過據《新頭殼》報導，和泰汽車公關部門表示，確認《「即使不便發聲的」也會投給韓國瑜》影片「沒有獲得授權，已涉侵權的法律問題。」其法務部門也正了解情況，著手處理中。

和泰汽車公開聲明 TOYOTA 2018 微電影《叛‧初心》向年輕人傳達「專業，做自己的主人」的理念，鼓勵大家勇於追求自己期望的專業。微電影獲得觀眾熱烈迴響，4月上線迄今已點閱累積將近550萬次。 然經查有特定網友擅自重製、公開傳輸、改作為競選影片一事，本公司在此提出聲明如下： 一、本公司已向YouTube提出檢舉，未同意進行前揭影片之使用，此舉已涉侵害本公司之著作財產權，依著作權法第91條及92條規定，得處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣75萬元以下罰金；且依同法第84、85條規定，侵害人除應立即除去侵害外，並應負擔損害賠償責任。 二、本公司促請該侵害人立刻停止侵權之行為，亦將採取必要之法律行動。 TOYOTA《叛。初心》微電影連結：youtube.com/watch?v=WiMQNlxecAA 和泰汽車股份有限公司 中華民國 一0七年 十月 二十四日

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