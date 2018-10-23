「宗教基本法」草案惹議 綠委撤簽、立院明天不審

「宗教基本法」草案由國民黨立委王金平、黃昭順、馬文君及民進黨立委林岱樺提案，連署人包括國、民、親、無黨籍等33名立委，今有多名民進黨立委陸續撤簽連署。（圖擷取自門諾醫院發展部主任連竟堯臉書）

2018-10-23 13:10

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院內政委員會原排定明天審查國民黨立委王金平、黃昭順、馬文君及民進黨立委林岱樺提案「宗教基本法」草案，但因內容涉及諸多爭議，引發外界批評。稍早，立院內政委員會召委黃昭順通知變更議程，明內政委員會改為邀請內政部長徐國勇業務報告，確定不會審查「宗教基本法」草案。

王金平版「宗教基本法」草案，連署人包括國、民、親、無黨籍等33名立委。不過，立院民進黨團今表示對該草案立場「反對」，今也有多名民進黨立委陸續撤簽連署，包括立委蔡易餘、蘇治芬、鍾佳濱、黃秀芳、鍾孔炤、黃國書、劉建國等。

草案第10條明定「聖俗分離原則」，處理宗教事務主管機關，法院也不得調解干涉教務事項及人事任免；第13條明定「宗教自主權」，政府機關不得限制宗教活動，宗教團體人事和財務管理享有自主權，不受民法等及有關公益團體及財團法人主管機關監督。國家不得強制要求宗教團體遵守民主與公開之原則。

草案第14條規範「就業歧視之例外」，宗教團體聘用人員得以該宗教團體相同宗教信仰為聘僱條件，不構成就業服務法之宗教歧視；第15條「未成年人之宗教選擇權」，父母或監護人為其未滿16歲子女選擇宗教信仰和宗教教育之自由，國家和地方自治團體應尊重。

第20條規範「財務自主原則」，宗教團體財務依章程定之，宗教師死亡遺產歸屬，依其遺囑定之，不受民法規範。第27條則規範「宗教用地的地權與地用」，若宗教建築物占用公家土地，可以要求政府讓售或出租，不受土地法限制，若不合適，政府還需另選址給宗教團體作為建築用地；且宗教團體的建築物不受建築法限制。

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