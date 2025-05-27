社維法修正案三讀 運輸、遊樂票券黃牛最高處3萬罰鍰

刑事局偵查員現場勘察黃牛搶票程式。（內政部提供）

2025/05/27 10:17

〔記者李文馨／台北報導〕立法院會今天三讀通過「社維法部分條文修正草案」，明定非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，罰鍰由現行1萬8000元以下提高到3萬元以下；噪音、跟蹤等社會問題分別調高現金罰鍰。對於醫療、餐旅食宿等票券黃牛問題，由各主管機關在2個月內研議修法。

針對黃牛票猖獗，無黨籍立委高金素梅及國民黨立委羅廷瑋、王鴻薇、林思銘等人提案，擴大「黃牛票」範圍。三讀條文明定，非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，由現行1萬8千元以下罰鍰，提高到3萬元以下罰鍰。

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對於噪音及跟蹤等問題，民眾黨立院黨團、國民黨立委邱若華提案，製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧「不聽禁止」者，由現行6千元以下罰鍰，提高為1萬元；三讀條文亦通過立委魯明哲、顏寬恒等人提案，無正當理由，跟追他人，經勸阻不聽者，由現行3千元，提高為3萬元以下罰鍰。

立法院也通過附帶決議，社維法是採行政調查與行政罰，規範的多是輕微違規行為，但黃牛涉及以不當方式獲取高額利益，屬對消費者重大利益的侵害。藝文表演票券、運動賽事或活動票券已在文創法、運產條例訂有專款條文，並採刑事罰。

附帶決議指出，基於責有攸歸原則，其他如醫療、餐旅食宿等票券黃牛問題，請各該票券主管機關，就各主管票券的黃牛行為在2個月內研議修法，盼從源頭管理與查辦處罰雙管齊下，以有效抑制黃牛。

內政部透過新聞稿表示，考量現行文化創意產業發展法、運動產業發展條例等專法都有特別規範黃牛票防制作為，基於責有攸歸原則，仍請其他各式票券管理主管機關研議修法，從源頭管理與查辦處罰雙管齊下，有效抑制黃牛。

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