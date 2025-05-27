張淵翔涉侵入戶政系統被收押 謝國樑首度道歉

基隆市民政處前處長張淵翔涉嫌侵入戶政系統協助連署罷免案被收押，基隆市長謝國樑今天（27日）首度在基隆市議會公開道歉。（記者俞肇福攝）

2025/05/27 11:07

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長謝國樑今天（27日）終於開口，為基市前民政處長張淵翔涉嫌侵入戶政系統查詢，協助連署罷免案道歉了！

民進黨基隆市議員鄭文婷多次就張淵翔涉嫌侵入戶政系統案，要求謝國樑道歉，今天（27日）她再度在市議會總質詢時，指民政處前處長張淵翔涉侵入嫌用戶政系統協助、偽造文書被收押，質詢時追問基隆市長謝國樑難道不用道歉嗎？謝國樑今天首度為張淵翔深深鞠躬道歉，並說這樣做「非常不應該」。

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民黨基隆市黨部和基隆公共事務學會合作，推動罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，反制綠營罷免國民黨立委林沛祥。罷鄭、罷張提議人名冊出現「死亡連署」等涉嫌偽造文書情事，檢調偵辦至今，已有張淵翔等5名被告收押，8人交保。

針對張淵翔案，謝國樑先前多次表示，等偵辦告一段落會道歉，謝國樑今天終於在民進黨議員鄭文婷質詢時「開口」鞠躬，向市民致歉。

謝國樑說，這件事情發生後，他後來才了解到民政處長張淵翔有涉入這案子，他非常的驚訝且難過，而且也覺得這樣做非常不應該。當時媒體有很多各式各樣的討論，包括是不是討論市長涉案，案情會不會向上升高？

謝國樑表示，經過這段時間的發展，要釐清市府涉案的情況是如何，目前二位戶政事務所主任涉案交保，都已經陸續要離職或決定離職日。

謝國樑並說，在這過程中，他的確有督導不周的地方，他今天願意利用議員的總質詢時間，向議會和全體市民，針對張淵翔處長及戶政有不當使用個資情況做一個深切的道歉。

謝國樑表示，在後續案子如果正式起訴後，會做出更多的道歉表達，表達他可以在此案中可以做到的檢討，讓市民對市府未來公務的行使有更多的信心。

民進黨籍基隆市議員鄭文婷今天上午質詢時，再度追問基隆市長謝國樑難道不用道歉嗎？（記者俞肇福攝）

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