王金平版「宗教基本法」草案 時力批破壞民主法治基礎

時代力量立法院黨團23日黨團會議後舉行記者會，就「宗教基本法」中部份超脫一般法律的內容提出意見。（記者叢昌瑾攝）

2018-10-23 11:44

外界抨擊宗教治國 時力籲撤案

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院內政委員會明天將審國民黨立委王金平、民進黨立委林岱樺等人提案「宗教基本法」草案。由於草案內容涉及諸多爭議並招致外界抨擊宗教治國，時代力量立委黃國昌今於黨團記者會上呼籲提案立委應考慮撤案，若內政委員會召委黃昭順明仍執意排審，時力將在內政委員會提出程序動議，要求退回院會。

舉五星廟碧雲禪寺為例只能就地合法

黃國昌批評，該法案內容以保護宗教為名，實際卻超越行政、司法以及立法，如果連宗教組織、財務、人事都可以超越現行法令，台灣的民主法治基礎將被破壞殆盡。他並以彰化縣二水鄉五星旗基地的碧雲禪寺為例指出，若按照「宗教基本法」規範，儘管碧雲禪寺是座違建，國家也只能讓他就地合法。

國民黨立委王金平、黃昭順、馬文君及民進黨立委林岱樺提案「宗教基本法」草案，連署人包括國、民、親、無黨籍等33名立委。

第10條：法院不得調解干涉教務事項及人事認免

草案第10條明定「聖俗分離原則」，處理宗教事務主管機關，法院也不得調解干涉教務事項及人事認免；第13條明定「宗教自主權」，政府機關不得限制宗教活動，宗教團體人事和財務管理享有自主權，不受民法等及有關公益團體及財團法人主管機關監督。國家不得強制要求宗教團體遵守民主與公開之原則。

第14條規範「就業歧視之例外」

草案第14條規範「就業歧視之例外」，宗教團體聘用人員得以該宗教團體相同宗教信仰為聘僱條件，不構成就業服務法之宗教歧視；第15條「未成年人之宗教選擇權」，父母或監護人為其未滿16歲子女選擇宗教信仰和宗教教育之自由，國家和地方自治團體應尊重，

第20條：宗教師死亡遺產歸屬不受民法規範

第20條規範「財務自主原則」，宗教團體財務依章程定之，宗教師死亡遺產歸屬，依其遺囑定之，不受民法規範。第27條則規範「宗教用地的地權與地用」，若宗教建築物占用公家土地，可以要求政府讓售或出租，不受土地法限制，若不合適，政府還需另選址給宗教團體作為建築用地；且宗教團體的建築物不受建築法限制。

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