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    獨家》台中罷綠委涉「死亡連署」第2波約談 藍營黨工、志工9人交保

    台中罷免綠委何欣純、蔡其昌涉嫌「死亡連署」，台中地檢署檢察官昨天發動第2波約談，共有9名黨工、志工獲交保。（記者陳建志攝）

    台中罷免綠委何欣純、蔡其昌涉嫌「死亡連署」，台中地檢署檢察官昨天發動第2波約談，共有9名黨工、志工獲交保。（記者陳建志攝）

    2025/05/27 11:26

    〔記者陳建志／台中報導〕台中地檢署偵辦罷綠委「死亡連署」涉嫌造假，本月2日搜索國民黨台中市黨部等地點，檢察官當庭逮捕書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍，聲請羈押禁見獲准，另有6名黨工交保，經解讀相關通聯等資料後，昨天發起第2波約談，直到昨天深夜共有9名黨工和志工以涉犯偽造文書罪、個人資料保護法等罪嫌，以3萬不等金額獲交保。

    中央選委會上月告發罷免台中市民進黨立委蔡其昌、何欣純涉嫌第一階段「提議前死亡」（死亡連署）案，其中蔡其昌、何欣純分別有83人與66人「死亡連署」，台中地檢署本月2日前往國民黨台中市黨部等8處所，約談傳喚市黨部9名黨工，經漏夜訊問因涉犯偽造文書罪、個人資料保護法的非法利用個人資料等罪嫌當庭逮捕書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍，兩人並聲押獲准。

    另太平區黨部執行長王忠輝與副執行長程翌全，以及大里區黨部執行長洪麗香等6名黨工，各10萬至20萬元交保，均限制出境出海。

    檢察官經持續偵訊，並比對相關通訊資料後，由調查局發出通知書，昨天發動第2波約談，有多名疑似涉嫌「抄名冊」的黨工、志工遭傳喚到案說明，檢察官從白天問到深夜，直到昨晚10點多，包括黨工、志工共有9人以3萬元不等的金額交保，國民黨台中市黨部也全程派人關心、協助，今天仍持續有傳人進行約談。

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