獨家》禁婦聯會浮濫報價 黨產會大砍百萬冷氣維修費

黨產會表示，婦聯會原要花400多萬元維修美齡樓的冷氣空調，在黨產會與廠商接洽、嚴審把關下，將費用砍到剩250萬元費再予以核准，不讓婦聯會浮濫報價。（記者陳鈺馥攝）

2018-10-20 18:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織後，婦聯會要動支名下財產須經黨產會同意。據了解，婦聯會原要花400多萬元維修美齡樓的冷氣空調，在黨產會與廠商接洽、嚴審把關下，將費用砍到剩250萬元再予以核准，不讓婦聯會浮濫報價。

黨產會委員表示，婦聯會美齡樓於2006年落成啟用至今已12年，婦聯會向本會承辦人告知中央空調冷氣有壞掉情況，原本維修報價要400萬多元，經黨產會與維修廠商洽商後，認為只要250萬元就能搞定。

委員指出，在重新估價省了100多萬元後，上次委員會議就通過「中華民國婦女聯合會為維修美齡樓中央空調馬達及保養費用申請動支新台幣250萬元」一案。

此外，針對婦聯會「獨立金庫」保管會唯一職員吳秀貞的薪水及勞退金許可案，黨產會上次委員會議也一併通過。

委員表示，婦聯會保管會是專門藏錢的金庫，因為在婦聯會組織圖內，完全沒有紀錄有此單位，但卻有個吳秀貞在那上班，以前還是領華興學校的薪水，而不是領婦聯會的薪水，所以這次才會特別於基本行政費中，審到她的薪資及公補保險補助、勞退金等費用。