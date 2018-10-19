士官拷貝軍艦電子資料 軍方：完成行政調查多人受懲處

海軍司令部表示，105年11月4日承德艦天頻系統已汰換成維星系統，經查詢中科院確認，該艦筆電須與保密器及接收機匹配方能使用，相關程式不具機敏性，不含任何密碼。（資料照）

2018-10-19 11:32

［記者羅添斌／台北報導］海軍承德軍艦因為有士官私自拷貝艦上的衛星通訊電子資料，日前遭到檢察官登艦搜索，軍方官員今天表示，此案還在司法調查中，但海軍已經完成行政調查，並已有多位軍士官遭到懲處。

軍方官員並且表示，行政調查顯示，涉案的士官是在報廢的電腦中，拷貝衛星通訊使用的「天頻系統」資料，並不是在艦上現正使用中的系統存取資料。

至於報廢的電腦中為何還有天頻系統資料，並未遭到完全刪除？以及報廢程序為何沒有做好保管及處理？官員說，這就是行政調查要處置的重點，也因此有多位軍士官遭到行政懲處。

海軍司令部先前表示，此案是由124艦隊承德軍艦在105年1月14日由單位自主查獲，並將全案移送高雄地檢署偵辦。105年11月4日該艦衛星通訊使用的「天頻系統」已汰換成新型的「維星系統」。

海軍司令部說，海軍將此事轉經查詢中科院確認，該艦筆電須與保密器及接收機匹配方能使用，相關程式（指遭士官私下拷貝的電子資料）不具機敏性，不含任何密碼，僅提供「天頻」電路申請、系統調校及傳輸使用，對全系統安全性無影響。