打破地方議會黑箱 內政部擬修法「開大會須全程直播」

2018-10-18 16:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕有鑑於地方政府議會時常黑箱作業，內政部今日部務會報通過「地方立法機關組織準則」第25條、第37條修正草案，明定地方議會、代表會除秘密會議外，應於會議前將會議資訊公開於網站，各縣市議會大會應透過網路或電視全程直播。

內政部表示，地方議會大會及委員會應全程錄影；代表會應全程錄音，並應於會議後一定期限內將會議紀錄、議事錄與影（錄）音檔公開於網站，讓地方議會與代表會的運作更加透明，修正條文並定自2020年1月1日施行。

內政部指出，本次修正是因為社會各界對於地方議會與代表會，落實議事公開的期待越來越高，加上立法院近年逐步推動議事直播、隨選視訊等國會透明工作，為讓地方民眾能夠藉由議事資訊公開，瞭解地方立法機關的運作情況、地方民代問政表現，特修正相關準則。

內政部提及，經會商地方議會與代表會意見，在兼顧議事公開精神與可行性下，研擬修正條文，且為了讓地方議會與代表會有時間編列預算準備因應，訂於2020年元旦開始施行。

內政部指出，「地方立法機關組織準則」第25條、第37條修正草案，將依法制作業程序報請行政院核定後發布施行。

內政部說明，未來準則修正通過後，可促進公民參與，並落實住民自治精神，民眾也能知道地方議員或代表的出席情況與問政表現。