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基隆鐵道赫見人體頭蓋骨 警方再尋獲疑似大腿骨

基隆三坑車站至文安里平交道間鐵道，昨天傍晚發現一顆疑似人體頭蓋骨，警方採證後，在距離頭蓋骨約1公尺外草叢，又找到疑似人體大腿骨，已風乾多時，將於今天報請基隆地檢署相驗釐清死者身份與頭蓋骨、大腿骨來源。 （記者林嘉東翻攝）

基隆三坑車站至文安里平交道間鐵道，昨天傍晚發現一顆疑似人體頭蓋骨，警方採證後，在距離頭蓋骨約1公尺外草叢，又找到疑似人體大腿骨，已風乾多時，將於今天報請基隆地檢署相驗釐清死者身份與頭蓋骨、大腿骨來源。 （記者林嘉東翻攝）

2024/03/10 08:23

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市台鐵三坑車站至文安里平交道間鐵道昨天傍晚發現一塊疑似人體頭蓋骨，警方採證後，在距離約1公尺外的草叢再找到疑似人體大腿骨，且已風乾多時；鐵路警察將調閱附近監視器、火車行車記錄器調查頭蓋骨來源，今天（10）日將報請基隆地檢署相驗釐清死者身分。

鐵路警察局台北分局七堵派出所昨天傍晚5時50分接獲通報，台鐵基隆站起1K+066處（三坑車站至文安里平交道間鐵道旁，有一顆疑為人體頭蓋骨。

鐵警會同鑑識人員到場採證時，於晚間8點39分另在頭蓋骨旁1公尺外草叢中，發現一塊約30多公分長、疑為已風乾多時的大腿骨骸；警方完成採證後，將頭蓋骨與疑為人體大腿骨骸骨，送至基隆殯儀館相驗。

鐵警將調閱台鐵、車站、附近道路監視器調查頭蓋骨等遺骸來源，並於今日報請檢察官相驗釐清死者性別、身分。

基隆三坑車站至文安里平交道間鐵道，昨天傍晚發現一顆疑似人體頭蓋骨，警方採證後，在距離頭蓋骨約1公尺外草叢，又找到疑似人體大腿骨，已風乾多時，將於今天報請基隆地檢署相驗釐清死者身份與頭蓋骨、大腿骨來源。 （記者林嘉東翻攝）

基隆三坑車站至文安里平交道間鐵道，昨天傍晚發現一顆疑似人體頭蓋骨，警方採證後，在距離頭蓋骨約1公尺外草叢，又找到疑似人體大腿骨，已風乾多時，將於今天報請基隆地檢署相驗釐清死者身份與頭蓋骨、大腿骨來源。 （記者林嘉東翻攝）

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