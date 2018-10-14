海廢之牆創作 澎縣長候選人翁珍聖盼全民重視海廢問題

寶特瓶上的標籤，被貼成翁字競選標誌。（記者劉禹慶攝）

2018-10-14 22:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長候選人翁珍聖，日前號召志工前往白沙中屯海洋廢棄物監測區，蒐集800個寶特瓶，今在競選總部創作海廢之牆，經過3個多小時努力，晚間矗立起海廢高牆！翁表示每個寶特瓶背後都有故事，希望喚起民眾重視海廢問題。

雙十節發動淨灘的翁珍聖，與昔日澎湖反賭聯盟戰友傅靜凡，今年雙雙挑戰縣長及縣議員寶座，2人率領志工前往白沙中屯風力發電園區灘岸，也是澎湖重要的海洋廢棄物監測區，蒐集800個600ml的寶特瓶，一一將瓶罐上標籤取下，並進行清洗整理。

今日在翁珍聖競選總部，由志工們與翁珍聖一同動手，將一瓶瓶的寶特瓶空瓶，直立排列成一面高牆，撕下的瓶身上標籤，也巧妙拼湊成翁字及一個花圈，再用熱溶膠貼在海廢牆上，歷時約3個小時，自下午4時開始創作，直至晚間7時多才完成，象徵著前海洋公民基金會執行長翁珍聖對於海廢處理的理念。

翁珍聖表示，每個寶特瓶背後都有一段故事，雖然撕去標籤只剩下瓶身，但澎湖海洋志工看到瓶身，就知道是那一個國家的產物，澎湖有8成以上海廢都來自中國，與中國沿岸及香港監測點結果相同，同時也刻意保留簡體字標籤，讓民眾知道海廢來源國，寶特瓶也是現今能夠資源回收的海廢，未來將陸續推出海廢的執行政策。