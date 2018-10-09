獨家》黨產會正式開鍘！ 認定中影為國民黨附隨組織

黨產會今日上午召開委員會議，會中一致決議通過，認定中影公司為國民黨之附隨組織，中影名下118億元財產禁止處分，並推定為不當黨產。圖為中影名下西門町新世界大樓。（資料照，記者陳鈺馥攝））

2018-10-09 12:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今日上午召開委員會議，會中一致決議通過，認定中影公司為國民黨之附隨組織，中影名下118億元財產禁止處分，並推定為不當黨產。

據悉，黨產會今日下午2點30分將正式召開記者會，由黨產會主委林峯正親自對外說明，中影公司過去的人事、財務或業務，如何受國民黨控制，以及如何以非相當對價脫離國民黨掌控，轉售給正崴集團董事長郭台強。

黨產會調查發現，中影成立後可分成3大階段，第一階段為國民黨以自然人擔任黨股代表時期，第二階段為國民黨以黨營事業取代自然人擔任黨股代表時期，最後為國民黨將中影公司股權出售時期。

此外，據北檢起訴資料，國民黨將中影「賤價」出售給郭台強，前國民黨主席馬英九日前已被以違反「證券交易法」特別背信等罪起訴，而中影案涉及鑑價低估、賤賣黨產問題，國民黨至少讓利18億元給郭台強。

黨產會委員表示，中影案是以非相當對價轉售，郭台強能說自己不知道是以低於市場行情取得中影的嗎？目前西門町新世界大樓、八德大樓、中影文化城為中影名下3大財產。