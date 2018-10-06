台獨最大宗「蘇東啟案」41人 促轉會公告有罪判決撤銷

促轉會「平復司法不法之第一波刑事有罪判決撤銷公告儀式」昨日舉行，公告撤銷1270位政治受難者有罪判決，包含戒嚴時期牽連最廣的台獨案件「蘇東啟案」，共41人在首波撤銷名單中。（資料照）

2018-10-06 08:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為平復司法不公，促轉會本週五（5日）舉行「平復司法不法之第一波刑事有罪判決撤銷公告儀式」，公告撤銷1270位政治受難者有罪判決。其中，包含戒嚴時期牽連最廣的台獨案件「蘇東啟案」，共41人在首波撤銷名單中。

促轉會指出，台灣在1940年代末期至1950年代，歷經228事件、「4萬元換1元」貨幣貶值、戒嚴及公務員高普考依省籍分配等限制，台灣人深感國民黨政府下的貪污特權和階級不公。

促轉會提及，蘇東啟自1953年起當選四屆雲林縣議員，敢於直言抨擊國民黨惡政，曾因投票給省議員參選人李萬居，觸怒國民黨當局被開除黨籍，隨後加入青年黨，成為台灣黨外民主運動與台灣獨立運動先驅。

據了解，1961年9月9日凌晨，蘇東啟與其妻蘇洪月嬌一同被警總逮捕，被控計畫武裝革命，國民黨政府發動大規模逮捕，一次抓了300多人，一共有50人遭到判刑。

促轉會查出，包含張茂鐘、詹益仁、陳庚辛3人被判處無期徒刑，林東鏗、黃樹琳、鄭金河被判15以上刑期，詹天增、陳良、鄭正成、陳金全、李慶斌判12年以上。

此外，被判處5年刑期的陳世鑑、吳進來、謝登科，也在本次有罪判決撤銷名單當中，總計有41人屬於蘇東啟案。昨日當事人之一的陳世鑑也親自出席儀式，見證一生冤屈獲得平反。

今年9月10日，促轉會主委黃煌雄亦率領會內成員至台東泰源監獄勘查不義遺址，看見了鄭正成、陳良等發動泰源事件台獨義士，當年被國民黨政府關押的場域空間。

促轉會提及，鄭金河因蘇東啟案被關在泰源監獄長達10年，他構思「二次起義計畫」，受到「台灣自救運動宣言」鼓舞，與鄭正成、陳良等6人發動泰源事件，後因失敗被捕，除鄭正成因獨自脫逃被判15年半外，其餘人等在當年皆被判處死刑。