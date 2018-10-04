中國台辦統戰滲透高校 邀建中交流

2018-10-04 06:17

〔記者周彥妤、蔡亞樺、郭安家、鍾麗華、吳柏軒／台北報導〕中國統戰黑手，伸進校園！

參訪8天 僅自費約萬元

北市建國中學二度受中國山東濟南市台辦邀請，參與十一月四日至十一日舉辦的「齊魯風．兩岸情」優秀中學生中華文化研習營，八天行程大半是參訪景點，且為中方落地招待，學生只需自付九千二百五十元機票及保險、簽證費用，建中校方並給予參與學生公假前往，遭外界質疑活動正當性及濃厚的統戰色彩。國安人士更直指，中國統戰早已滲透到我各級學校。

該活動自二○○四年辦理，主要招攬我中學生，每屆參與活動師生約六十人，行程安排以中華文化宣傳為主軸，強調「兩岸一家親」。行程重點參訪濟南、曲阜、泰山、青島等地景點，只有兩天到學校或與當地高中生交流。

建中校長徐建國說明，濟南市台辦發邀請函給台灣多所高中，前幾年該校沒人去，去年有同學反映，校方評估後，才從去年首度受邀，今年有廿位學生出團、帶團教師三人。他強調，建中校風一直很多元，絕不會刻意限制可去或不可去的地方，要去哪個國家採自願報名制。而參訪景點本就是課程主軸之一，帶團老師請公假，學生自然比照辦理，該行程也呈報台北市教育局。

台北市教育局主任秘書陳素慧表示，「尚未收到建中公文」，是否核准有兩原則，一是經費用途名義是否正確，例如建中所用的是校內捐款，是否同意使用在老師出國；二是老師出團是否確實為照顧學子安全。校方如把國際交流目的寫清楚，且確有文化參訪，學生請公假就沒問題。

中國扭曲資訊 影響認同

中山大學客座教授顏慶祥提醒，赴中參訪的台生、在中國的台商子女等，接觸到中國扭曲、掩飾的選擇性資訊，相關政治及國家認同都會受到影響，呼籲政府注意。