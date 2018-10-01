偽造連署書的公投是否該成案？ 陳英鈐：委員會討論

國民黨所提出「反空污」公投出現大量死人連署的情況，民進黨立委管碧玲質疑，如果國民黨所提3公投案死人連署名單有高度重疊，可能為國民黨地方黨部抄寫2008年所提連署名單所致，面對背後有人工介入，中選會還要讓它成案嗎？（記者黃耀徵攝）

2018-10-01 13:13

〔記者林良昇／台北報導〕中選會主委陳英鈐今到立院內政委員會進行業務報告並備詢，對於國民黨所提出「反空污」公投出現大量死人連署的情況，民進黨立委管碧玲質疑，如果國民黨所提3公投案死人連署名單有高度重疊，可能為國民黨地方黨部抄寫2008年所提連署名單所致，面對背後有人工介入，中選會還要讓它成案嗎？陳英鈐答詢表示，會在明天中選會委員會討論。

管碧玲對於國民黨立委上午鬧場抗議表達不滿，她表示，國民黨用很多刻薄寡恩的形容詞加諸在中選會上，但對於出現1萬多個死人連署，如果有廉恥，應該羞愧到無地自容，這是對民主制度的毀滅和傷害，光是死人連署和連署人自己名字寫錯，光這兩樣就是傷害公投，卻反而怒罵中選會。

管碧玲詢問，死人連署是否為系統性的狀態？是否在連署期間過世？陳英鈐答詢表示，全國沒有死人連署的戶所只有連署人數少的47個，都是在中選會發給連署書前就過世，陳英鈐也舉例，他看到台北市某個戶所資料，有約9成的死人連署是在2008年後才死亡的。

管碧玲質疑，死人連署大部分出現在2008年後，可能就是國民黨抄2008年公投連署提案資料，導致這些死人連署都在2008年以後才過世。陳英鈐則說，他不做任何假設。

管碧玲認為，如果國民黨所提3個案死人連署名單高度重疊，她推論國民黨地方黨部抄2008年資料，可能3案都這樣抄，那偽造的連署也可能重疊，假設未來有有這樣的現象，對於有人工介入的黑手，這樣的公投案還是合法公投案嗎？連署剔除就好了嗎？

陳英鈐答詢時說，他希望不要有這種現象發生﹔是否成案，會在明日的中選會委員會議討論。

陳英鈐也提到，有些民眾擔心自己「被連署」，來函給中選會希望查証有沒有「被連署」，中選會有轉到戶政機關查證﹔如美國的例子，查對完後會把連署名單公開，讓民眾看自己有沒有「被連署」。

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