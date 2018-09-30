找來43位簽認同卡參選人合照 柯P：大部分都不熟但有篩選過

台北市長柯文哲今找來找來43位各地的簽署者合照，其中還有數位民進黨籍參選人低調現身。（記者沈佩瑤攝）

2018-09-30 13:38

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲推出包含16項政治價值的共同承諾書，被外界稱為「柯P認同卡」，今更進一步舉辦「見面會」，找43位來自全台各地簽署認同卡的議員、代表、鄉長、市長等參選人合照，其中還有數位民進黨籍參選人低調現身。柯文哲受訪僅重申，對他來講，「柯P認同卡」就是一個政治價值、政治信念推廣。

柯文哲在合影活動前受訪坦言今天來的人，大部分都不熟，不過作為一個參選人，不可能每一個人都認識，因此由副市長鄧家基、陳景峻、民政局長藍世聰和競選辦公室主任黃建興，成立一個負責篩選的委員會，再去跟簽署者對話、面試。

外界質疑副市長、局長等人還協助選務工作，行政不中立？柯表示，副市長是政務官，且也不是在上班時間幫忙，是利用每週一個晚上聚集，把他交代的事情做一個處理。所以是義務幫忙？柯沒有正面回應，只再次說「副市長還是政務官，也是要幫忙。」

由於鄧家基稍早還陪柯出席台北市議員林瑞圖的競選總部成立大會，柯對此解釋，鄧家基是府會聯絡人，現任議員當然是由他聯絡，且鄧當過兩屆台北市議員，人活在世界上，還是有朋友、同事，甚至有同一個教會、同一個廟宇的關係，政黨不是唯一的決定因素。

至於今有民進黨籍參選人到場，但較具有爭議的參選人如參選多次的前國民黨籍市議員參選人王致雅、遭控詐欺的台北市議員參選人張凱鈞卻都未在名單上，柯回說，對他來講就是一個政治價值、政治理念的推廣，今天只有安排兩小時，不可能跟這麼多人合照，還有場地限制等問題。

柯強調，這不是背書，而是感謝人家認同自己的價值跟理念，願意把這概念推廣。由於柯曾以「曲高和寡」形容柯P認同卡「滯銷」情形，柯今則說，好聽的歌曲久了大家還是會喜歡聽。

民進黨籍新竹縣新豐鄉民代表參選人葉高潔表示，他不擔心簽署認同卡成為被黨獵殺的對象，「柯P認同卡」列出來的項目都是從政代議士所具備、也應該要做的，外縣市比較鄉下，會有些認知上的落差，柯跟黨的主張雖然未盡相同，就是給予尊重。葉高潔說，其他同黨的同仁有其他顧慮，但他認為堅持一些理念是必要的。

民進黨籍新竹縣竹北市民代表參選人蔡蕥鍹坦言事先沒有知會民進黨，但她也說，她支持柯的政治價值，參選是個人決定，黨的部分予以尊重，她選擇一條「政治正確」的路。

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