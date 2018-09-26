「台灣值得被公平對待」巴拉圭、馬紹爾挺我入聯

馬紹爾總統海妮在聯大總辯論中為台灣發聲。（取自聯合國官網）

2018-09-26 11:07

〔記者呂伊萱／台北報導〕第73屆聯合國大會總辯論演說於25日登場，我友邦巴拉圭與馬紹爾群島於演說中，發言支持台灣。巴拉圭總統阿布鐸說，巴拉圭支持台灣被納入聯合國體系的合法請求，相信台灣能做出重大貢獻。馬紹爾總統海妮更用大篇幅發言支持台灣，提到台灣對全球公衛與氣候變遷的貢獻，強調聯合國應解決排除台灣人民的嚴肅問題。

聯大總辯論於美東時間25日登場，將進行至10月1日，目前已有瓜地馬拉、巴拉圭與馬紹爾等3個台灣友邦發言，兩國元首替台灣發聲。

巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）發言中提到，巴拉圭支持台灣被納入聯合國體系的合法請求，巴拉圭相信台灣能夠做出重大貢獻，此乃基於聯合國普遍性原則。

馬紹爾群島總統海妮（Hilda Heine）則花費許多時間談論台灣，海妮說，馬紹爾群島共和國支持台灣有意義參與聯合國體系，包括計畫及機構在內，諸如國際民航組織（ICAO）、世衛組織（WHO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）。

海妮強調，「台灣人民值得被公平對待」，聯合國應該解決台灣2300萬人民被排除在聯合國體系以外的嚴肅問題，「我們不認為聯合國大會第2758號決議已處理此一問題」。海妮說，台灣正在落實「永續發展目標」，並發表國家自願檢視報告。

海妮表示，台灣有能力對聯合國有關全球進步的廣泛計畫作出貢獻。疾病沒有國界，例如肺結核，而台灣已使其政策架構與全球努力相符，更是因應非傳染性疾病上的首要夥伴，當非傳染性疾病在危機邊緣，阻擋台灣參與「對全球人類福祉都沒有幫助」。

根據統計，過去五年中，已斷交的薩爾瓦多、巴拿馬與多明尼加，以及我友邦瓜地馬拉和宏都拉斯並未在聯大辯論中提及台灣。