賴揆談高雄淹水與坑洞 國民黨砲轟：亂噴口水

2018-09-25 19:57

〔記者施曉光／台北報導〕高雄市在淹水後出現5000多個坑洞，行政院長賴清德今天在立法院答詢時脫口而出，「5000多個坑洞足以證明雨下得有多大」，國民黨文傳會代理主委唐德明譏諷賴揆，「沒有知識也要有常識，沒有常識就要常常看電視」，而且言下之意在替高雄市道路工程打包票，萬一將來查出有弊案，是否要一起負上連帶責任？

此外，對於賴揆宣稱國民黨主席吳敦義過去擔任高雄市長時，高雄逢雨必淹，國民黨發言人洪孟楷說，賴清德不願面對問題，凸顯民進黨執政傲慢，他沒想到淹水才剛過，賴揆就忍不住在噴口水，實在令人感到寒心。

唐德明說，為什麽大雨之後，高雄市的馬路出現5000多個洞，高速公路上卻一個都沒有？這是雨大雨小的問題嗎？賴揆難道是在鄙視台灣人民的智慧嗎？路面坑洞如果是淺層的小水窪，可能是柏油沒有鋪好，或被重車壓壞，但如果是會讓車子掉下去的大洞，甚至形成天坑，就一定是路面下的砂石級配出了問題。

他還說，賴揆言下之意就是替高雄市的道路工程打包票，說工程絕對沒問題，只是雨下得太大，但賴揆沒有做過高雄市長，要如何替高雄市保證？萬一將來查出有弊案，是否也要負起連帶責任？

洪孟楷說，民進黨在高雄執政20年，過去馬政府時代給予高達數百億的治水經費，仍在今年淹水徹底破功，水退後發現馬路上多達數千個大小不一的坑洞，這些施工品質不良的缺失，難道也能怪罪到20年前的吳敦義執政？民進黨不查證到底有無偷工減料的弊案，不反省過去是否講話太過自得意滿，反而一股腦的怪罪過去市長。

他說，賴揆應該把口水省下來，好好提出淹水檢討報告，高雄市今年絕對有機會再現藍天，到時候民進黨的朋友再來好好監督市政。