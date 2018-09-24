中秋與選民博感情 嘉義市長3選將各出招

尋求連任的嘉義市長涂醒哲競選總部應景推出「月亮型政績扇」創意文宣。（記者丁偉杰攝）

2018-09-24 21:41

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕今天中秋節，尋求連任的民進黨嘉義市長涂醒哲應景推出「月亮型政績扇」創意文宣，涂競選總部總幹事陳茂松說，涂以扎實政績向市民賀中秋，顯示涂踏踏實實做事的施政風格；國民黨市長參選人黃敏惠在網路推出中秋節形象影片，訴求要將嘉市打造成為「雲嘉南經濟中心」，網友留言「感動！有洋蔥！」、「想回嘉了」；無黨籍嘉義市長參選人、市議長蕭淑麗到嘉義車站送月餅慰問排班的計程車司機和台鐵員工，讓人感到暖心！

陳茂松說，涂醒哲「月亮型政績扇」共有五款，分別是「流下汗水、揮別淚水、嘉市從此不淹水」、「鐵路高架化讓嘉市大翻身」、「嘉市貨轉中心帶動西區起飛」、「日夜都美麗的彌陀映月橋」、「更好的市長：帶領嘉市進步的人」等，作為涂市長給市民的中秋節獻禮，嘉市能在既有的施政基礎上繼續進步。

黃敏惠粉絲團在中秋連假期間推出中秋節形象影片，黃在影片內文中寫下「阿惠承諾，有一天嘉義的父母不用擔心兒女外流，因為嘉市將會是一個適合年輕人發展的好地方。」黃說，她推出青年333政策磁吸青年返鄉，未來嘉義的孩子不是逢年過節才能從外地暫時「回嘉」，而是營造嘉市為一個經濟高成長、適合全家居住的經濟中心，讓孩子願意真正「待在嘉」。

蕭淑麗中秋節前向嘉市腦麻協會訂了喜憨兒手作月餅，今天中秋節到嘉義車站送月餅慰問排班的計程車司機和台鐵員工，蕭稍晚回到老家竹子腳與鄉親相聚。蕭說，她若入主市府，首要之務就是帶領城市拚經濟，並協助農作轉型與解決產銷瓶頸，推動樂活農業與活絡農村經濟，增加農民收入，輔導青年留鄉創業就業，解決老人安養與孩童教育問題。

黃敏惠選在中秋節邀請網紅正妹攝影師「莉奈」協助拍攝年曆。（記者丁偉杰攝）