鹿窟遭國民黨迫害131村民 促轉會：列入10月首波冤案平反

將131位遭到國民黨政府軍事判決村民，及6位遭刑求村民名冊函送促轉會處理，建請撤銷罪刑宣告，塗銷前科紀錄。圖為鹿窟事件紀念碑。（記者陳鈺馥攝）

2018-09-21 11:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕監察院昨日針對1952年白色恐怖時代的鹿窟事件，通過監委高鳳仙、楊美鈴提案，將131位遭到國民黨政府軍事判決村民，及6位遭刑求村民名冊函送促轉會處理，建請撤銷罪刑宣告，塗銷前科紀錄；促轉會今日表示，131位村民會列入10月第一波冤案平反名單，撤銷其有罪判決。

監察院調查發現，1952年12月28日夜間，台灣省保安司令部派軍對鹿窟山區展開圍捕，調查事證顯示，許多村民遭拘留於光明寺狹小空間，被嚴重刑求，以木棍、竹棍、藤條、扁擔或槍托毆打。

甚至用鋼筆夾手、用針刺指甲、用夾子拔指甲、灌水、倒吊，有人被打到吐血或昏倒，有人因骨頭錯位而終身殘廢，有人被打到骨頭破碎而發瘋，其中廖河更於釋放後自殺。

監委表示，其中至少有6位遭刑求村民，因官方未留下逮捕、拘禁及釋放的紀錄，也未經裁判或不起訴處分，因而未能依據「戒嚴時期人民受損權利回復條例」或「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」請求回復權利或補償，要請促轉會依促轉條例第6條第2項規定，對6位村民或其家屬辦理「回復並賠償被害者或其家屬之名譽及權利損害」等措施，以保障人權。

對此，促轉會委員兼發言人楊翠指出，131位村民列入促轉會10月首波冤案平反塗銷名單中；其他6位遭刑求村民，促轉會後續將依職權展開調查。