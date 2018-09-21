立法院今開議 藍委占領主席台放話「杯葛一天」

民進黨立法院黨團總召柯建銘（後左二）現身議場，被國民黨立委王育敏輕推，要他不要接近主席台。（記者廖振輝攝）

2018-09-21 08:53

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院第九屆第六會期今天開議，國民黨團一早就占領主席台，擺出「東廠亂政」、「治水破工」等海報，國民黨團一早就動員，杯葛行政院長賴清德上台報告。國民黨團書記長曾銘宗表示，立法院休會期間發生這麼多事情，包括促轉會、中選會等都有行政不中立的狀況，最近民進黨竟然還想修國安法，除非行政院長賴清德把話講清楚，不然國民黨會持續杯葛議事。

國民黨、民進黨團今天上午都在議場進行甲級動員，國民黨團於7時57分左右占領議場主席台，並在周圍放滿了包括「慰安婦受辱，蔡英文神隱」、「日本人欺人太甚，賴揆不聞不問」、「行政不中立，獨立機關變打手」、「促轉惡轉，賴揆道歉」等抗議標語。

「至少會先杯葛一天，今天不會讓議事進行。」國民黨團書記長曾銘宗受訪說，休會期間發生了這麼多事情，包括823南部淹水，顯示治水不利，日本人藤井實彥在台南疑踹慰安婦銅像、促轉會淪為東廠等事件，賴清德必須說清楚，國民黨團才會同意賴清德能夠上台進行施政報告。等等協商時國民黨會提出相關訴求。

立法院民進黨團幹事長李俊俋說，依照往例，當有人占領主席台時，立法院長就會要求協商，會等協商時再來聽國民黨訴求。

立法院今（21日）開議，國民黨立法院黨團成員一早即舉著各式標語，占領主席台杯葛議事。（記者廖振輝攝）