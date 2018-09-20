為了「奇異果」懸賞10萬元 林姿妙陣營大動作反擊

林姿妙被指鼓勵農民在三星鄉種植奇異果，林陣營痛批是斷章取義。（記者江志雄攝）

2018-09-20 17:42

〔記者江志雄／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙被指鼓勵農民在三星鄉栽種不適合台灣平地種植的奇異果，林陣營痛批是斷章取義、刻意誤導，祭出懸賞10萬元反抹黑獎金反擊！

下屆宜蘭縣長選舉有5人登記參選，林姿妙民調支持度暫居領先，對於對手陣營攻擊，林陣營多採冷處理因應，今天罕見主動出擊，發言人黃定和帶領國民黨各公職參選人，齊聚國民黨羅東鎮黨部輪番說明，但林姿妙本尊並未現身。

國民黨14日在三星鄉大隱村舉辦農業座談會，林姿妙也到場開講，談到農產品行銷及奇異果話題，事後有媒體擷取影音檔片段，以「林姿妙農產座談狂結巴，農民：要種奇異果？」為題報導，網友指奇異果是溫帶藤類植物，不適合台灣平地栽種，批評她從頭到尾不知在說啥。

黃定和說，林姿妙當天在談農產品行銷，主張由政府帶頭認證，另舉紐西蘭奇異果行銷案例作為借鏡，訴諸他山之石可以攻錯，不料，有心人士誤導為叫三星農民種奇異果，痛批是假議題真抺黑。

之後，林姿妙陣營播放事發當天錄影畫面，澄清絕對沒有鼓勵三星農民種植奇異果，若有叫人種奇異果相關言論影片，懸賞10萬元，針對不實傳言保留法律追訴權，呼籲鄉親用選票還林姿妙公道。

對此，民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財說，林姿妙陣營懸賞10萬元，是對方家務事，民進黨不便置評，他期盼林姿妙及國民黨羅東鎮長參選人吳秋齡，參加公開辯論會，一起接受選民的檢驗。

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