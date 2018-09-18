遭人瞎扯蘇貞昌祖父是「漢奸」 原書作者說話了！

《屏東縣鄉賢傳略》原文，在蘇姓鄉賢頁面中，僅有兩面介紹「蘇雲梯，蘇雲英，蘇雲龍傳略」等三位兄弟在地方上的領導經歷、從事的實業等，並沒有寫到提供日軍情報打擊林少貓的事情。（記者邱芷柔攝）

2018-09-18 21:13

〔記者邱芷柔／屏東報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌近日遭藍營網軍攻擊，指稱蘇貞昌的祖父蘇雲英是害死抗日英雄林少貓的「漢奸」，為了讓民眾相信這個謠言，還附上參考來源是「蘇全福《屏東縣鄉賢傳略》1997」；《自由》找到作者蘇全福，他透過電話表示，書中沒有任何隱喻及評論，僅針對人物介紹，很多讀者會自己引用、衍生。

蘇全福也強調，「你自己去看嘛！因為我是作者，所以不針對內容作評論，全由看得人、寫的人自己去延伸、去想像。」

翻閱《屏東縣鄉賢傳略》原文，在蘇姓鄉賢頁面中，僅有兩面介紹「蘇雲梯，蘇雲英，蘇雲龍傳略」等3位兄弟在地方上的領導經歷、從事的實業等，並沒有寫到提供日軍情報打擊林少貓的事情；文中甚至盛讚大哥蘇雲梯「前清廩生，為人磊落，慷慨赴俠義，豁達有大志」。

蘇全福也表示，當初編撰《屏東縣鄉賢傳略》時，主要以對地方有卓越貢獻的人士簡略介紹，並沒有作評論，由於每次選舉，蘇家都會被拿出來討論，再經不同人各自引述、延伸，為了不要淪為選戰口水，再版時已將蘇雲梯、蘇雲英、蘇雲龍等人的介紹刪除。

今年65歲的蘇全福，是屏東中學退休英語教師，曾參與數本英漢、漢英辭典的編輯與校訂，當初他在看見台中縣立文化中心出版了台中縣鄉賢傳，因而興起見賢思齊的念頭，《屏東縣鄉賢傳略》初版於1997年由屏東縣政府文化處發行，後被列為屏東縣文化資產叢書。