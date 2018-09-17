林燕祝下戰帖批市醫案浪費公帑 南市長：你被人利用

2018-09-17 15:52

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員林燕祝今天質詢猛批台南市立醫院委外經營契約一錯再錯，捨顧問公司專業評估，浪費公帑，又遲未提出相關資料，巧立回饋名目欲蓋彌彰，她並正式向市府下戰帖，一週後共同召開記者會，公開接受檢視，看看到底誰錯了，錯的一方立刻道歉。

代理市長李孟諺則說，這並非事實，林議員的資訊不完整，是錯誤的資訊，也是誤會。整個程序都合法，而市醫新簽的合約比舊合約對市府及市民更有利，議員所言均是無理的指控，「你是被人利用」。

林燕祝則表示，她沒有被人利用，也非無理指控，她要市府下戰帖一起來說明清楚。她批評市府提出的醫療救助金公然說謊，未依資訊公開法揭露和公共利益有關資訊，議員索取資料同樣不完整，挑選過內容且抽換，竟拿舊資料搪塞，續約結果9年前所犯的錯誤現在又犯。

她質疑說，以台南市醫105年度總營業收入、稅前盈餘作為計算，市立醫院每年總營業收入成長2%，每年仍約可進帳5000多萬元，遠比保底的2650萬元高出一倍以上，市府捨採有利的前3個方案用總營業收入計算，定約用稅前盈餘來計算，其中根本有鬼。

她說，比較台北、台南委外經營市醫條件，萬芳醫院雖不似台南市立醫院繳交醫療救助金，但初約期間就需投資高達10億元經費於建築物、設備及醫療器材等，續約比照辦理下，台南市政府僅要求台南市立醫院投資建築設備2.7億元，兩者相差17.3億元，她強烈質疑台市政府故意漏掉總額，僅侷限在醫療救助金項目，兩者孰優孰劣，明顯立判。

林燕祝表示，南市花費上百萬元由顧問公司評估提出建議案，結果未採專業意見，根本就是浪費公帑。針對市府發稿辯稱質詢是片面指控，她公開向市府挑戰，要求在一週後公開包括顧問公司評估等相關資料，如果自己有錯，她願為所言道歉，反之要求官員負起讓利責任，以正視聽。

市府事後回應說，林燕祝議員不熟悉ROT促參的相關法律規定和議約規範，片面解讀，刻意抹黑。