基進黨舉牌抗議「老天有眼」 未見吳敦義現身

基進黨舉牌，抗議蔡令怡的老天有眼說法。 （記者葛祐豪攝）

2018-09-14 15:31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對日前國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡的「老天有眼」，基進黨高雄市議員參選人今天趁著吳敦義南下高雄舉牌抗議，但可能情資有誤，吳敦義並未現身。

基進黨指出，8月23日台灣南部豪大雨成災，國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡批評南部治水無方，並提出「老天有眼」的失格之語，吳敦義事後並未對夫人的失言道歉，反而還為妻抱屈。

基進黨高雄市議員參選人李雨蓁（鳳山）、陳信諭（前鎮小港）、洪正（旗鼓鹽），今天上午接獲情資，指國民黨主席吳敦義將前往鳳山區誠正國小，特別前往舉牌「什麼老天有眼？選民眼睛才是雪亮的」，不過情資有誤，吳敦義並未出現。

李雨蓁表示，基進黨無法接受吳敦義任高雄市長期間，填平許多埤塘，將土地賣給建商與集團，不僅沒有做好都市計畫與排水工程，導致20年後，還要花費更多經費，規劃滯洪池與排水系統。

她說，吳敦義不僅毫無悔意，竟還護航太太「老天有眼」的嘲諷言論，呼籲高雄市民年底用選票給消費高雄、傷害高雄的國民黨一個教訓。

陳信諭指出，吳敦義不只應向受豪雨淹水之苦的高雄市民道歉，也要向81氣爆的災民道歉。因為法院判決書清楚寫到，排水箱涵設置的驗收疏失，是造成氣爆的主要原因，這是在1991年11月發包興建的工程，此工程不正就是當時「白賊義」市長任內的工程嗎？

洪正則痛批，翻開中國國民黨長年作為，從吳敦義市長任內就已治理失靈，從未認真經營過高雄市政，最讓人納悶的是推出韓國瑜參選高雄市長，韓自參選後，不但批評高雄又老又窮，又提出做愛摩天輪、太平島石油論等政策，這都是在開空頭支票欺騙市民。